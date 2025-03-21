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Продавал метадон наркозависимым: восемь лет «светит» жителю Харьковщины

Происшествия 12:00   21.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Продавал метадон наркозависимым: восемь лет «светит» жителю Харьковщины

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что ранее получили сообщение о том, что житель Харьковщины распространяет наркотические вещества. 

Как оказалось по данным следствия, незаконной деятельностью занимался житель одного из сел в Берестинском районе.

«Полицейские установили, что 42-летний местный житель ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления и продолжает незаконную деятельность. Полицейские задокументировали несколько случаев продажи метадона наркозависимым», – пишут копы.

После сбора необходимых доказательств правоохранители вручили мужчине подозрение. Если его вину докажут – он может отправиться в тюрьму на восемь лет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 12:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что ранее получили сообщение о том, что житель Харьковщины распространяет наркотические вещества. ".