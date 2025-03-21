Продавал метадон наркозависимым: восемь лет «светит» жителю Харьковщины
В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что ранее получили сообщение о том, что житель Харьковщины распространяет наркотические вещества.
Как оказалось по данным следствия, незаконной деятельностью занимался житель одного из сел в Берестинском районе.
«Полицейские установили, что 42-летний местный житель ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления и продолжает незаконную деятельность. Полицейские задокументировали несколько случаев продажи метадона наркозависимым», – пишут копы.
После сбора необходимых доказательств правоохранители вручили мужчине подозрение. Если его вину докажут – он может отправиться в тюрьму на восемь лет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: закладки, закладчик, наркотики, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 12:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что ранее получили сообщение о том, что житель Харьковщины распространяет наркотические вещества. ".