Продавал метадон наркозависимым: восемь лет «светит» жителю Харьковщины

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что ранее получили сообщение о том, что житель Харьковщины распространяет наркотические вещества.

Как оказалось по данным следствия, незаконной деятельностью занимался житель одного из сел в Берестинском районе.

«Полицейские установили, что 42-летний местный житель ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления и продолжает незаконную деятельность. Полицейские задокументировали несколько случаев продажи метадона наркозависимым», – пишут копы.

После сбора необходимых доказательств правоохранители вручили мужчине подозрение. Если его вину докажут – он может отправиться в тюрьму на восемь лет.