Live

Наркокурьера с товаром задержали в Харьковской области полицейские

Происшествия 20:46   21.01.2026
Оксана Якушко
Наркокурьера с товаром задержали в Харьковской области полицейские

Полицейские поймали мужчину, сбывавшего наркотики в Чугуеве, сообщает Нацполиция.

Задержали злоумышленника 20 января копы во время патрулирования города: остановили молодого человека для проверки документов. Во время поверхностного осмотра заметили, что он имеет при себе запрещенные наркотические и психотропные вещества.

Правонарушителем оказался 24-летний местный житель. Он исполнял роль так называемого «курьера» нелегального онлайн-магазина по продаже наркотиков: распространял наркотики с помощью закладок в заранее оговоренных местах для клиентов.

У злоумышленника изъяли пять свертков с каннабисом, zip-пакет и 37 расфасованных свертков с психотропным веществом PVP.

Мужчину поместили в СИЗО. Следователи сообщили ему о подозрении в незаконном хранении наркотиков с целью сбыта.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Читайте также: Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
21.01.2026, 10:08
Новости Харькова – главное 21 января: проблемы с метро, упал дрон
Новости Харькова – главное 21 января: проблемы с метро, упал дрон
21.01.2026, 17:45
Нет спроса на «пункти незламності»: что с комендантским часом на Харьковщине
Нет спроса на «пункти незламності»: что с комендантским часом на Харьковщине
21.01.2026, 09:39
Дрон РФ упал в одном из районов Харькова – Терехов
Дрон РФ упал в одном из районов Харькова – Терехов
21.01.2026, 13:58
Как 21 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 21 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
20.01.2026, 21:38
Смертельное ДТП в Харькове: автомобиль сбил двоих человек
Смертельное ДТП в Харькове: автомобиль сбил двоих человек
21.01.2026, 21:19

Новости по теме:

21.03.2025
Продавал метадон наркозависимым: восемь лет «светит» жителю Харьковщины
17.03.2025
Делал «закладки» с психотропами в Харькове — будет сидеть 7 лет за решеткой
22.07.2024
В 9-ти регионах, в том числе на Харьковщине, задерживали наркодилеров (видео)
26.06.2024
Психотропный наркотик сбывали через почту и закладки на Харьковщине
25.06.2024
Жители Киевщины вовлекли харьковчанку в наркобизнес с доходом млн грн в месяц


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Наркокурьера с товаром задержали в Харьковской области полицейские», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 января 2026 в 20:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские поймали мужчину, сбывавшего наркотики в Чугуеве, сообщает Нацполиция.".