Наркокурьера с товаром задержали в Харьковской области полицейские

Полицейские поймали мужчину, сбывавшего наркотики в Чугуеве, сообщает Нацполиция.

Задержали злоумышленника 20 января копы во время патрулирования города: остановили молодого человека для проверки документов. Во время поверхностного осмотра заметили, что он имеет при себе запрещенные наркотические и психотропные вещества.

Правонарушителем оказался 24-летний местный житель. Он исполнял роль так называемого «курьера» нелегального онлайн-магазина по продаже наркотиков: распространял наркотики с помощью закладок в заранее оговоренных местах для клиентов.

У злоумышленника изъяли пять свертков с каннабисом, zip-пакет и 37 расфасованных свертков с психотропным веществом PVP.

Мужчину поместили в СИЗО. Следователи сообщили ему о подозрении в незаконном хранении наркотиков с целью сбыта.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.