Психотропный наркотик сбывали через почту и закладки на Харьковщине

Правоохранители установили, что в состав преступной группы, которая торговала психотропными наркотиками на Харьковщине, входили трое мужчин и женщина, сообщила Нацполиция.

Злоумышленники долгое время занимались сбытом психотропного вещества PVP из-за «закладок» на территории Харькова и Харьковской области. Для конспирации использовали банковские карты разных банков Украины для вывода денег, постоянно меняли номера мобильных телефонов.

Организовал деятельность Интернет-магазина 40-летний житель города Балаклея Харьковской области, ранее неоднократно судимый за наркопреступления. Злоумышленник закупал оптом наркотики и раздавал участникам группы. Они по месту жительства расфасовывали наркотики в отдельные зип-упаковки. Стоимость одной закладки составляла от 500 до 5000 гривен.

40-летний мужчина осуществлял оптовые пересылки психотропных веществ с помощью почты. Следователи провели 14 обысков в помещениях злоумышленников и изъяли психотропное вещество, орудия для изготовления и фасовки, предметы для употребления.

Следователи сообщили участникам группы о подозрении за незаконное производство хранения, перевозки и сбыта наркотических средств. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.