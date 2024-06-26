Психотропный наркотик сбывали через почту и закладки на Харьковщине
Правоохранители установили, что в состав преступной группы, которая торговала психотропными наркотиками на Харьковщине, входили трое мужчин и женщина, сообщила Нацполиция.
Злоумышленники долгое время занимались сбытом психотропного вещества PVP из-за «закладок» на территории Харькова и Харьковской области. Для конспирации использовали банковские карты разных банков Украины для вывода денег, постоянно меняли номера мобильных телефонов.
Организовал деятельность Интернет-магазина 40-летний житель города Балаклея Харьковской области, ранее неоднократно судимый за наркопреступления. Злоумышленник закупал оптом наркотики и раздавал участникам группы. Они по месту жительства расфасовывали наркотики в отдельные зип-упаковки. Стоимость одной закладки составляла от 500 до 5000 гривен.
40-летний мужчина осуществлял оптовые пересылки психотропных веществ с помощью почты. Следователи провели 14 обысков в помещениях злоумышленников и изъяли психотропное вещество, орудия для изготовления и фасовки, предметы для употребления.
Следователи сообщили участникам группы о подозрении за незаконное производство хранения, перевозки и сбыта наркотических средств. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: закладки, наркотики, Нацполиция, почта, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 22:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили, что в состав преступной группы, которая торговала психотропными наркотиками на Харьковщине, входили трое мужчин и женщина, сообщила Нацполиция.".