Психотропний наркотик збували через пошту і закладки на Харківщині

Правоохоронці встановили, що до складу злочинної групи, яка торгувала психотропними наркотиками на Харківщині, входили троє чоловіків і жінка, повідомила Нацполіція.

Зловмисники протягом тривалого часу займалися збутом психотропної речовини PVP через «закладки» на території Харкова та Харківської області. Для конспірації використовували банківські картки різних банків України для виводу грошей, постійно змінювали номери мобільних телефонів.

Організував діяльність Інтернет-крамниці 40-річний мешканець міста Балаклія Харківської області, раніше неодноразово судимий за наркозлочини. Зловмисник закуповував оптом наркотики і роздавав учасникам групи. Вони за місцем мешкання розфасовували наркотики в окремі зіп-пакунки. Вартість однієї «закладки» становила від 500 до 5000 гривень.

40-річний чоловік здійснював оптові пересилки психотропних речовин за допомогою поштового зв’язку. Слідчі провели 14 обшуків в помешканнях зловмисників і вилучили психотропну речовину, знаряддя для виготовлення та фасування, предмети для вживання.

Слідчі повідомили учасникам групи про підозру за незаконне виробництво зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.