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Бізнес у харківському СІЗО: заарештовані отримували наркотик як виграш у Лото

Суспільство 13:55   05.04.2024
Вікторія Яковенко
Бізнес у харківському СІЗО: заарештовані отримували наркотик як виграш у Лото Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили організовану групу, яка збувала наркотики у харківському СІЗО.

За даними Харківської обласної прокуратури, з березня 2023 року 40-річний засуджений, який відбуває покарання в ДУ «Харківський слідчий ізолятор», організував «схему» постачання та розповсюдження наркотичних засобів на території виправної установи.

«Він залучив до «бізнесу» ще одного утриманця ізолятора та ще чотирьох чоловіків, які перебувають на свободі. Пособники з волі закуповували канабіс, маскували наркотик у побутові предмети під виглядом посилок та передавали організатору угруповання. З метою приховування вмісту відправлень фігуранти навіть використовували взуття, в якому ховали наркотики і надсилали до СІЗО», – зазначили правоохоронці.

Отриманий наркотичний засіб організатор збував серед заарештованих як виграш в «Лото», а здобуті від гри гроші передавалися до «корпусного общаку», додали в прокуратурі.

Під час обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучені мобільні телефони, наркотичну речовину, чорнові записи, банківські картки.

Наразі шести громадянам повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів у місцях позбавлення волі, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 307 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 13:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили організовану групу, яка збувала наркотики у харківському СІЗО.".