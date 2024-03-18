Чоловік поштою придбав 400 г синтетичного наркотика у Харкові

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, котрий планував продавати психотропний наркотик PVP, повідомили у Нацполіції.

27-річний харків’янин онлайн придбав синтетичний наркотик PVP, який називають “сіль”, щоб потім його продавати. Через поштомат він отримав замовлення, де знаходилося близько 400 г психотропної речовини.

Чоловіка затримали, речові докази вилучили, порушили кримінальну справу. Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.