Мужчина по почте приобрел 400 г синтетического наркотика в Харькове

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который планировал продавать психотропный наркотик PVP, сообщили в Нацполиции.

27-летний харьковчанин онлайн приобрел синтетический наркотик PVP, который называют «соль», чтобы потом его продавать. Через почтомат он получил заказ, где находилось психотропное вещество PVP весом около 400 г.

Мужчину задержали, вещественные доказательства изъяли, возбуждено уголовное дело. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.