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Стрельба на дороге в Харькове: полиция открыла дело, появились фото

Происшествия 15:10   17.10.2026
Виктория Яковенко
Стрельба на дороге в Харькове: полиция открыла дело, появились фото

Правоохранители установили всех участников стрельбы, которая произошла на дороге в Харькове 16 октября.

«Установлено, что во время движения по улице Виринской между водителями автомобилей Honda и Toyota возник конфликт, в ходе которого находившиеся в автомобилях мужчины совершили двусторонние выстрелы из оружия. Имеются повреждения обоих транспортных средств», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

После стрельбы водитель Honda начал двигаться дальше, однако водитель Toyota продолжил преследование. Потом автомобили остановились на улице Шевченко, выяснили копы.

За медицинской помощи никто не обращался, добавили правоохранители.

Полицейские внесли информацию о происшествии в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Следственные действия продолжаются.

стрельба на дороге в Харькове

стрельба на дороге в Харькове

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2026 в 15:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители установили всех участников стрельбы, которая произошла на дороге в Харькове 16 октября.".