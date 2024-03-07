«Зберігали для себе»: у Харкові двоє «закладників» проведуть у тюрмі 8 років
У Харкові двоє закладників отримали вирок.
За даними Харківської обласної прокуратури, засудили 29-річного та 30-річного чоловіків.
«Чоловіки, придбавши в інтернеті психотропні речовини, вирішили підзаробити в якості кур’єрів — розкладаючи закладки по місту. З серпня 2022 року вони «доставляли товар» кінцевим покупцям, надсилаючи їм координати і фотографії схованок з психотропами», – додали в прокуратурі.
29-річного чоловіка правоохоронці викрили у грудні 2022-го, 30-річного чоловіка — в січні минулого року. У обох фігурантів, крім психотропів, поліцейські також вилучили згортки з наркотичним засобом — канабісом.
У суді чоловіки визнали вину частково і наполягали, що психотропи і наркотики придбали і зберігали лише для особистого вживання.
Їх визнали винними у незаконному придбанні, зберіганні наркотичних і психотропних речовин, у тому числі з метою збуту (ч. ч. 1, 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 ККУ). Вони проведуть у тюрмі 8 років.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: закладчики, наркотики, приговор, прокуратура, психотропы, суд, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 12:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові двоє закладників отримали вирок.".