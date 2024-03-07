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«Зберігали для себе»: у Харкові двоє «закладників» проведуть у тюрмі 8 років

Суспільство 12:16   07.03.2024
Вікторія Яковенко
«Зберігали для себе»: у Харкові двоє «закладників» проведуть у тюрмі 8 років Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові двоє закладників отримали вирок.

За даними Харківської обласної прокуратури, засудили 29-річного та 30-річного чоловіків.

«Чоловіки, придбавши в інтернеті психотропні речовини, вирішили підзаробити в якості кур’єрів — розкладаючи закладки по місту. З серпня 2022 року вони «доставляли товар» кінцевим покупцям, надсилаючи їм координати і фотографії схованок з психотропами», – додали в прокуратурі.

29-річного чоловіка правоохоронці викрили у грудні 2022-го, 30-річного чоловіка — в січні минулого року. У обох фігурантів, крім психотропів, поліцейські також вилучили згортки з наркотичним засобом — канабісом.

У суді чоловіки визнали вину частково і наполягали, що психотропи і наркотики придбали і зберігали лише для особистого вживання.

Їх визнали винними у незаконному придбанні, зберіганні наркотичних і психотропних речовин, у тому числі з метою збуту (ч. ч. 1, 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 ККУ). Вони проведуть у тюрмі 8 років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 12:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові двоє закладників отримали вирок.".