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У Харкові вночі патрульні піймали 5 людей з наркотиками (фото)

Суспільство 12:54   20.12.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові вночі патрульні піймали 5 людей з наркотиками (фото) Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Копи у Харкові за нічну зміну виявили 5 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.

«Під час поверхневих перевірок патрульні виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Надалі цими випадками будуть займатися слідчі, зазначили копи.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 12:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи у Харкові за нічну зміну виявили 5 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.".