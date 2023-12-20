У Харкові вночі патрульні піймали 5 людей з наркотиками (фото)

Копи у Харкові за нічну зміну виявили 5 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.

«Під час поверхневих перевірок патрульні виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Надалі цими випадками будуть займатися слідчі, зазначили копи.