У Харкові вночі патрульні піймали 5 людей з наркотиками (фото)
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
Копи у Харкові за нічну зміну виявили 5 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.
«Під час поверхневих перевірок патрульні виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження», – повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Надалі цими випадками будуть займатися слідчі, зазначили копи.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: копы, наркотики, ночью, патрульні, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 12:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи у Харкові за нічну зміну виявили 5 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини.".