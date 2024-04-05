Бизнес в харьковском СИЗО: арестованные получали наркотик как выигрыш в «Лото»
Правоохранители разоблачили организованную группу, которая сбывала наркотики в харьковском СИЗО.
По данным Харьковской областной прокуратуры, с марта 2023 года 40-летний осужденный, отбывающий наказание в ГУ «Харьковский следственный изолятор», организовал «схему» распространения наркотических средств на территории исправительного учреждения.
«Он привлек к «бизнесу» еще одного арестованного и еще четырех мужчин, которые находятся на свободе. Пособники на воле закупали каннабис, маскировали наркотик в бытовые предметы под видом посылок и передавали организатору группировки. С целью сокрытия содержимого отправлений фигуранты даже использовали обувь, в которой прятали наркотики и посылали в СИЗО», — отметили правоохранители.
Полученное наркотическое средство организатор сбывал среди арестованных в качестве выигрыша в «Лото», а полученные от игры деньги передавались в «корпусный общак», добавили в прокуратуре.
Во время обысков по местам проживания подозреваемых изъяты мобильные телефоны, наркотическое вещество, черновые записи, банковские карты.
Шести гражданам сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и пересылке с целью сбыта, а также незаконном сбыте особо опасных наркотических средств в местах лишения свободы, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 307 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 13:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили организованную группу, которая сбывала наркотики в харьковском СИЗО.".