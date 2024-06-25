Жители Киевщины вовлекли харьковчанку в наркобизнес с доходом млн грн в месяц

В Харькове и Борисполе Киевской области задержали трех дельцов, которых подозревают в торговле наркотиками. По оценкам следователей, их месячный заработок достигал миллиона гривен.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, группировка существовала с весны 2023 года. 31-летняя женщина предложила своему 36-летнему сожителю заняться наркобизнесом.

Они приобрели метадон и димедрол. У себя дома в Борисполе пара расфасовывала товар по «закладкам» и ехала в Харьков. Здесь дельцы передавали его сообщнице — 31-летней харьковчанке, которая раскладывала пакеты по городу. Впоследствии она передавала адреса «закладок» мужчине и женщине, и они отправляли данные клиентам в Telegram.

В ходе обысков у сообщников изъяли более миллиона гривен и авто, приобретенное на выручку от сбыта наркотиков. Общий вес изъятого метадона составил около 900 граммов, его примерная стоимость составляет почти 2 миллиона гривен.

20 июня пару задержали по месту жительства в Борисполе, а сообщницу — в Харькове во время раскладки свертков.

Всем троим сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а также незаконном сбыте наркотических средств и сильнодействующих лекарственных средств, совершенном по предварительному сговору группой лиц и повторно (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 УКУ).

Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурантам избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог. В Киевский райсуд Харькова направили ходатайство об аресте временно изъятого имущества.