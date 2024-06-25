Наркоторговці фасували “закладки” на Київщині, а розкладали їх у Харкові

У Харкові та Борисполі Київської області затримали трьох ділків, яких підозрюють у торгівлі наркотиками. За оцінками слідчих, їхній місячний заробіток сягав мільйона гривень.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, угруповання існувало з весни 2023 року. 31-річна жінка запропонувала своєму 36-річному співмешканцю зайнятися наркобізнесом.

Вони придбали метадон та димедрол. У себе вдома у Борисполі пара розфасовувала товар по “закладках” та їхала до Харкова. Тут ділки передавали його спільниці – 31-річній харків’янці, яка розкладала згортки по місту. Адреси “закладок” чоловік та жінка надсилали клієнтам у телеграмі.

Під час обшуків у спільників вилучили понад мільйон гривень та авто, придбане на виручку від збуту наркотиків. Загальна вага знайденого метадону склала близько 900 грамів, його приблизна вартість становить майже 2 мільйони гривень.

20 червня пару затримали за місцем проживання у Борисполі, а спільницю – у Харкові під час розкладання згортків.

Усім трьом повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та повторно (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 ККУ).

Як інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. До Київського райсуду Харкова направили клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.