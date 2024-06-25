Наркоторговці фасували “закладки” на Київщині, а розкладали їх у Харкові
У Харкові та Борисполі Київської області затримали трьох ділків, яких підозрюють у торгівлі наркотиками. За оцінками слідчих, їхній місячний заробіток сягав мільйона гривень.
Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, угруповання існувало з весни 2023 року. 31-річна жінка запропонувала своєму 36-річному співмешканцю зайнятися наркобізнесом.
Вони придбали метадон та димедрол. У себе вдома у Борисполі пара розфасовувала товар по “закладках” та їхала до Харкова. Тут ділки передавали його спільниці – 31-річній харків’янці, яка розкладала згортки по місту. Адреси “закладок” чоловік та жінка надсилали клієнтам у телеграмі.
Під час обшуків у спільників вилучили понад мільйон гривень та авто, придбане на виручку від збуту наркотиків. Загальна вага знайденого метадону склала близько 900 грамів, його приблизна вартість становить майже 2 мільйони гривень.
20 червня пару затримали за місцем проживання у Борисполі, а спільницю – у Харкові під час розкладання згортків.
Усім трьом повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та повторно (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 ККУ).
Як інформують у ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. До Київського райсуду Харкова направили клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.
Читайте також: «Зберігали для себе»: у Харкові двоє «закладників» проведуть у тюрмі 8 років
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: борисполь, закладки, закладчица, наркотики, наркоторговля, прокуратура, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Наркоторговці фасували “закладки” на Київщині, а розкладали їх у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 13:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та Борисполі Київської області затримали трьох ділків, яких підозрюють у торгівлі наркотиками. За оцінками слідчих, їхній місячний заробіток сягав мільйона гривень".