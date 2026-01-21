Наркокур’єра з товаром затримали на Харківщині поліціянти
Поліціянти зловили чоловіка, який збував наркотики у Чугуєві, повідомляє Нацполіція.
Затримали зловмисника 20 січня копи під час патрулювання міста: зупинили молодика для перевірки документів. Під час поверхневого огляду помітили, що він має при собі заборонені наркотичні та психотропні речовини.
Правопорушником виявився 24-річний місцевий мешканець. Він виконував роль так званого «кур’єра» нелегального онлайн-магазину з продажу наркотиків. Він розповсюджував наркотики за допомогою «закладок» у заздалегідь визначених місцях для клієнтів.
У зловмисника вилучили п’ять згортків із канабісом, zip-пакет та 37 розфасованих згортків із психотропною речовиною PVP.
Чоловіка затримали та помістили у СІЗО. Слідчі повідомили йому про підозру у незаконному зберіганні наркотиків з метою збуту. Чоловіку загрожує позбавлення волі строком до 10 років.
Новини за темою:
21 Січня 2026 в 20:46