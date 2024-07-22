У дев’яти регіонах, зокрема на Харківщині, затримували наркодилерів (відео)
У межах спецоперації на території дев’яти регіонів України правоохоронці затримали 14 наркодилерів, які розповсюджували заборонені речовини через мережу телеграм-каналів. Їхній місячний прибуток оцінюють у 10 мільйонів гривень.
У Харківській, Сумській, Донецькій, Одеській, Київській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Миколаївській областях та у Києві провели 50 обшуків, повідомляють у Нацполіції України.
Правоохоронці вилучили понад 20 кг солей α-PVР, амфетамін, мефедрон, канабіс, пігулки MDMA, 200 LSD-марок, вартість яких за цінами чорного ринку сягає понад 11 мільйонів гривень, а також готівку в різній валюті у сумі 2,8 мільйона гривень, вісім авто вартістю понад 170 тисяч доларів, зброю та набої до неї.
За даними слідства, наркодилери отримували замовлення у месенджерах та доставляли товар покупцям через поштові сервіси та за допомогою «закладок».
14 фігурантам повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів в особливо великих розмірах) ККУ. Усім суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Поліція встановлює всіх причетних осіб, а також канали надходження наркотиків та прекурсорів.
Читайте також: Лідера відомої харківської банди «Залютинські» піймали у Франції (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: закладки, наркотики, поліція, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У дев’яти регіонах, зокрема на Харківщині, затримували наркодилерів (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 21:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах спецоперації на території дев’яти регіонів України правоохоронці затримали 14 наркодилерів, які розповсюджували заборонені речовини через мережу телеграм-каналів".