У дев’яти регіонах, зокрема на Харківщині, затримували наркодилерів (відео)

У межах спецоперації на території дев’яти регіонів України правоохоронці затримали 14 наркодилерів, які розповсюджували заборонені речовини через мережу телеграм-каналів. Їхній місячний прибуток оцінюють у 10 мільйонів гривень.

У Харківській, Сумській, Донецькій, Одеській, Київській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Миколаївській областях та у Києві провели 50 обшуків, повідомляють у Нацполіції України.

Правоохоронці вилучили понад 20 кг солей α-PVР, амфетамін, мефедрон, канабіс, пігулки MDMA, 200 LSD-марок, вартість яких за цінами чорного ринку сягає понад 11 мільйонів гривень, а також готівку в різній валюті у сумі 2,8 мільйона гривень, вісім авто вартістю понад 170 тисяч доларів, зброю та набої до неї.

За даними слідства, наркодилери отримували замовлення у месенджерах та доставляли товар покупцям через поштові сервіси та за допомогою «закладок».

14 фігурантам повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів в особливо великих розмірах) ККУ. Усім суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Поліція встановлює всіх причетних осіб, а також канали надходження наркотиків та прекурсорів.