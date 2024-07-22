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В 9-ти регионах, в том числе на Харьковщине, задерживали наркодилеров (видео)

Общество 21:39   22.07.2024
Елена Нагорная
В 9-ти регионах, в том числе на Харьковщине, задерживали наркодилеров (видео)

В рамках спецоперации на территории девяти регионов Украины правоохранители задержали 14 наркодилеров, распространявших запрещенные вещества через сеть Telegram-каналов. Их месячную прибыль оценивают в 10 миллионов гривен.

В Харьковской, Сумской, Донецкой, Одесской, Киевской, Днепропетровской, Черновицкой, Николаевской областях и в Киеве провели 50 обысков, сообщают в Нацполиции Украины.

Правоохранители изъяли более 20 кг солей α-PVР, амфетамин, мефедрон, каннабис, таблетки MDMA, 200 LSD-марок, стоимость которых по ценам черного рынка достигает более 11 миллионов гривен, а также наличные в разной валюте в сумме 2,8 миллиона гривен, восемь авто стоимостью более 170 тысяч долларов, оружие и патроны к нему.

По данным следствия, наркодилеры получали заказы в мессенджерах и доставляли товар покупателям через почтовые сервисы и при помощи «закладок».

14 фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2, 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) УКУ. Всем суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полиция устанавливает всех причастных лиц, а также каналы поступления наркотиков и прекурсоров.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 21:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках спецоперации на территории девяти регионов Украины правоохранители задержали 14 наркодилеров, распространявших запрещенные вещества через сеть Telegram-каналов".