Лидера известной харьковской банды «Залютинские» поймали во Франции (видео)

В сотрудничестве украинских полицейских и жандармерии во Франции задержали главаря банды «Залютинских».

Как сообщили в Нацполиции Украины, после полномасштабного вторжения харьковские бандиты переориентировали свою деятельность за пределы страны. На территории лазурного побережья Франции они угоняли авто и совершили ряд имущественных преступлений. В Украине же банда до февраля 2022 года «отжимала» бизнес у жителей Харьковской области.

«Участников банды неоднократно задерживали правоохранители за совершение разных преступлений. К примеру, в одном из эпизодов злоумышленники потребовали с фермера 700 000 долларов и переписать часть бизнеса. В 2021 году полицейские задержали членов банды в центре Харькова – сейчас это дело находится в суде. Другие участники «Залютинских», в отношении которых продолжаются следственные действия, находятся за пределами Украины и объявлены в международный розыск», — рассказали в Нацполиции.

В частности, правоохранители выяснили, что на протяжении 2023-2024 годов во Франции фигуранты незаконно завладели автомобилями, совершили поджог транспортного средства, совершали нападения на граждан или похищение имущества. Среди пострадавших граждане Франции и Украины.

2-4 июля на территории Франции и Украины правоохранители провели совместные мероприятия по обезвреживанию деятельности группировки. Во Франции задержан лидер группировки – 43-летний мужчина и 44-летний его сообщник. Ранее французские полицейские задержали еще одного участника банды сразу после угона авто.

Кроме того, правоохранители провели следственные действия у лиц, причастных к деятельности «Залютинских» на территории Украины. Изъяты оружие, наркотики, деньги, автомобили, черновые записи и т.д.

Задержанным во Франции фигурантам уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Видео: Нацполиция Украины