Поселковый совет на Харьковщине планирует купить Mazda за $30 тысяч – ХАЦ

ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщил, что Донецкий поселковый совет Изюмского района объявил тендер на приобретение служебного автомобиля. Согласно системе «ProZorro», марка машины – Mazd CX-5 (2,5 SkyActiv 6AT FWD 188 л.с. бензин).

А стоимость такого авто – 1,36 млн грн (30 тысяч долларов), уточнили антикоррупционеры.

«Аукцион запланирован на 30 октября, а сама поставка машины – в течение ноября этого года», — подчеркивает ХАЦ.

Там также добавили, что это уже вторая Mazda CX-5, которую покупает Донецкий поссовет во время полномасштабной войны. Первую приобрели в ноябре 2024 года за 1,28 млн грн.

Напомним, КП «Троллейбусное депо №3» объявило торги на приобретение 39 подержанных автобусов на сумму 87,3 млн грн, сообщал ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему Prozorro.