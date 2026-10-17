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Поселковый совет на Харьковщине планирует купить Mazda за $30 тысяч – ХАЦ

Общество 16:34   17.10.2026
Виктория Яковенко
Поселковый совет на Харьковщине планирует купить Mazda за $30 тысяч – ХАЦ Фото: ХАЦ

ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщил, что Донецкий поселковый совет Изюмского района объявил тендер на приобретение служебного автомобиля. Согласно системе «ProZorro», марка машины – Mazd CX-5 (2,5 SkyActiv 6AT FWD 188 л.с. бензин).

А стоимость такого авто – 1,36 млн грн (30 тысяч долларов), уточнили антикоррупционеры.

«Аукцион запланирован на 30 октября, а сама поставка машины – в течение ноября этого года», — подчеркивает ХАЦ.

Там также добавили, что это уже вторая Mazda CX-5, которую покупает Донецкий поссовет во время полномасштабной войны. Первую приобрели в ноябре 2024 года за 1,28 млн грн.

Напомним, КП «Троллейбусное депо №3» объявило торги на приобретение 39 подержанных автобусов на сумму 87,3 млн грн, сообщал ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему Prozorro.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2026 в 16:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ОО «Харьковский антикоррупционный центр» сообщил, что Донецкий поселковый совет Изюмского района объявил тендер на приобретение служебного автомобиля.".