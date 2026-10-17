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Селищна рада на Харківщині планує купити Mazda за $30 тисяч – ХАЦ

Суспільство 16:34   17.10.2026
Вікторія Яковенко
Селищна рада на Харківщині планує купити Mazda за $30 тисяч – ХАЦ Фото: ХАЦ

ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомив, що Донецька селищна рада Ізюмського району оголосила тендер на придбання службової автівки. Згідно з системою «ProZorro», марка машини – Mazd CX-5 (2,5 SkyActiv 6AT FWD 188 к. с. бензин).

А вартість такого авто – 1,36 млн грн (30 тисяч доларів), уточнили антикорупціонери.

“Аукціон запланований на 30 жовтня, а сама поставка машини — протягом листопада цього року”, – підкреслює ХАЦ.

Там також додали, що це вже друга Mazda CX-5, яку купує Донецька селищна рада під час повномасштабної війни. Першу придбали у листопаді 2024 року, за 1,28 млн грн.

Нагадаємо, КП «Тролейбусне депо №3» оголосило торги на придбання 39 вживаних автобусів на суму 87,3 млн грн, повідомляв ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на систему Prozorro.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2026 в 16:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомив, що Донецька селищна рада Ізюмського району оголосила тендер на придбання службової автівки. ".