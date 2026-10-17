Селищна рада на Харківщині планує купити Mazda за $30 тисяч – ХАЦ

ГО «Харківський антикорупційний центр» повідомив, що Донецька селищна рада Ізюмського району оголосила тендер на придбання службової автівки. Згідно з системою «ProZorro», марка машини – Mazd CX-5 (2,5 SkyActiv 6AT FWD 188 к. с. бензин).

А вартість такого авто – 1,36 млн грн (30 тисяч доларів), уточнили антикорупціонери.

“Аукціон запланований на 30 жовтня, а сама поставка машини — протягом листопада цього року”, – підкреслює ХАЦ.

Там також додали, що це вже друга Mazda CX-5, яку купує Донецька селищна рада під час повномасштабної війни. Першу придбали у листопаді 2024 року, за 1,28 млн грн.

Нагадаємо, КП «Тролейбусне депо №3» оголосило торги на придбання 39 вживаних автобусів на суму 87,3 млн грн, повідомляв ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на систему Prozorro.