Лідера відомої харківської банди «Залютинські» піймали у Франції (відео)
У співпраці українських поліцейських та жандармерії у Франції затримали ватажка банди «Залютинських».
Як повідомили у Нацполіції України, після повномасштабного вторгнення харківські бандити «переорієнтували» свою діяльність за межі країни. На території лазурного узбережжя Франції вони викрадали авто та здійснили майнові злочини. В Україні ж банда до лютого 2022-го «віджимала» бізнес у жителів Харківської області.
«Учасників банди неодноразово затримували правоохоронці за скоєння різних злочинів. До прикладу, в одному з епізодів зловмисники вимагали з фермера 700 000 доларів та переписати частину бізнесу. У 2021 році поліцейські затримали членів банди в середмісті Харкова – зараз ця справа знаходиться в суді. Інші учасники «Залютинських», щодо яких слідчі дії тривають, перебувають за межами України й оголошені в міжнародний розшук», – розповіли в Нацполіції.
Зокрема правоохоронці з’ясували, що впродовж 2023-2024 років у Франції фігуранти незаконно заволоділи автівками, здійснили підпал транспортного засобу, скоювали напади на громадян або викрадення майна. Серед потерпілих — громадяни Франції та України.
2-4 липня на території Франції та України правоохоронці провели спільні заходи для знешкодження діяльності угруповання. У Франції затримали лідера угруповання – 43-річного чоловіка та 44-річного його спільника. Раніше французькі поліцейські затримали ще одного учасника банди одразу після викрадення авто.
Окрім того, правоохоронці провели слідчі дії в осіб, причетних до діяльності «Залютинських» на території України. Вилучені зброя, наркотики, гроші, автомобілі, чорнові записи тощо.
Затриманим у Франції фігурантам вже обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Відео: Нацполіція України
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 15:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У співпраці українських поліцейських та жандармерії у Франції затримали ватажка банди «Залютинських».".