“Залютинські” взялися за старе”: Болвінов показав, що знайшли вдома в бандитів
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці про чергові обшуки, які провели вдома в харківських бандитів, відомих як “залютинські”.
Як виявилося, до підозрюваних учасників ОПГ додому поліцейські з’явилися , бо “залютинські” вкотре когось побили.
“Слідчі провели обшуки у “залютинських” – зловмисники отримали підозри, – написав начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. – Поліції відомо, що 18 вересня група молодих хлопців на проспекті Слави побила трьох чоловіків до черепно-мозкових травм, струсів головного мозку та зламаних ребер”.
Як виявилося, члени банди, які вийшли з-під арешту під особисте зобов’язання, “взялися за старе”.
“За клопотанням слідчого 20 жовтня на підставі ухвали суду харківська поліція провела 11 обшуків за місцем проживання злочинців. У трьох будинках було знайдено патрони різних калібрів, одяг злочинців у якому вчинялися злочини, та інші речові докази”, – повідомив Болвінов.
За його інформацією, на даний момент про підозру повідомили вісім ймовірних бандитів – за різними статтями. Одного з них затримали та відправили під цілодобовий домашній арешт.
“Щодо трьох осіб судом за клопотанням слідчого винесено ухвалу про затримання. Запобіжний захід щодо інших обиратиметься в середу. Особи, що ухиляються від слідства, будуть оголошені в розшук”, – пояснив Болвінов.
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Нагадаємо, банда “залютинських” прославилася завдяки пафосному затриманню її членів у центрі Харкова. 14 квітня двох із них поклали обличчям в асфальт просто на проїжджій частині між готелями “Харків” та Kharkiv Palace. Такої уваги до своїх персон бандити досягли після спроби вимагати в директора великого агропідприємства 700 тисяч доларів. Тоді про підозру повідомили 13 фігурантів, затриманих взяли під варту, решту оголосили в розшук. Але згодом двох “залютинських” суд випустив під особисте зобов’язання. “Добротою” суддів вони й не забули скористатися.Категорії: Події, Харків; Теги: вымогатели, залютинские, обыск, підозра, поліція; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 14:35;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Залютинські” взялися за старе”: Болвінов показав, що знайшли вдома в бандитів".