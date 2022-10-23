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“Залютинські” взялися за старе”: Болвінов показав, що знайшли вдома в бандитів

Події 14:35   23.10.2022
Олексій Наумов
“Залютинські” взялися за старе”: Болвінов показав, що знайшли вдома в бандитів

Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив подробиці про чергові обшуки, які провели вдома в харківських бандитів, відомих як “залютинські”.

Як виявилося, до підозрюваних учасників ОПГ додому поліцейські з’явилися , бо “залютинські” вкотре когось побили.

“Слідчі провели обшуки у “залютинських” – зловмисники отримали підозри, – написав начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. – Поліції відомо, що 18 вересня група молодих хлопців на проспекті Слави побила трьох чоловіків до черепно-мозкових травм, струсів головного мозку та зламаних ребер”.

Як виявилося, члени банди, які вийшли з-під арешту під особисте зобов’язання, “взялися за старе”.

“За клопотанням слідчого 20 жовтня на підставі ухвали суду харківська поліція провела 11 обшуків за місцем проживання злочинців. У трьох будинках було знайдено патрони різних калібрів, одяг злочинців у якому вчинялися злочини, та інші речові докази”, – повідомив Болвінов.

Експерт нацполіції тримає в руці кулю

За його інформацією, на даний момент про підозру повідомили вісім ймовірних бандитів – за різними статтями. Одного з них затримали та відправили під цілодобовий домашній арешт.

Залютинського знову затримали та відправили під арешт

“Щодо трьох осіб судом за клопотанням слідчого винесено ухвалу про затримання. Запобіжний захід щодо інших обиратиметься в середу. Особи, що ухиляються від слідства, будуть оголошені в розшук”, – пояснив Болвінов.

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Нагадаємо, банда “залютинських” прославилася завдяки пафосному затриманню її членів у центрі Харкова. 14 квітня двох із них поклали обличчям в асфальт просто на проїжджій частині між готелями “Харків” та Kharkiv Palace. Такої уваги до своїх персон бандити досягли після спроби вимагати в директора великого агропідприємства 700 тисяч доларів. Тоді про підозру повідомили 13 фігурантів, затриманих взяли під варту, решту оголосили в розшук. Але згодом двох “залютинських” суд випустив під особисте зобов’язання. “Добротою” суддів вони й не забули скористатися.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 14:35;

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