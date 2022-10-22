Вимагали у фермера $700 тисяч: 9-ти “залютинським” повідомили про підозру
Вимагання коштів у підприємців та скоєння злочинів на замовлення. У Харківській області поліція повідомила про підозру дев’яти учасникам ОЗГ, відомої як “залютинські”.
До складу угруповання входили 19 мешканців Харкова та області із суттєвими зв’язками у кримінальному середовищі, розповідають у Нацполіції.
Нагадаємо, що п’ятьох чоловіків затримали 14 квітня 2021 року в центрі Харкова, двох із них поклали обличчям в асфальт просто на проїжджій частині між готелями «Харків» та Kharkiv Palace. За даними облуправління Нацполіції, угруповання, відоме як «залютинські», у селищі Панютине вимагало у директора великого агропідприємства 700 тисяч доларів. Бандити, як встановило слідство, погрожували бізнесмену та членам його сім’ї, пошкодили автомобіль чоловіка та залишили на ньому жалобні вінки, а також побили, коли той приїхав віддати частину суми у 100 тисяч доларів. Угруповання затримали після отримання 600 тисяч, що залишилися, в готелі Kharkiv Palace.
“Підозри отримали 13 осіб. Тоді затриманих взяли під варту, а трьох підозрюваних оголосили в розшук”, – зазначили у поліції.
Згодом двом фігурантам суд змінив запобіжний захід з арешту на особисте зобов’язання, і після звільнення вони продовжили свій “професійний шлях” разом з іншими учасниками ОЗУ.
20 жовтня поліцейські провели обшуки вдома у фігурантів. Вилучили зброю, рації, підроблені посвідчення працівників правоохоронного органу. Розшукуваного зловмисника затримано, а 9-м особам повідомлено про підозру.
Категорії: Події, Харків; Теги: вымогатели, залютинские, підозра, поліція, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 18:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вимагали у фермера $700 тисяч: 9-ти “залютинським” повідомили про підозру".