Live
  • Субота 22.10.2022
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.89
    • 🟢

Вимагали у фермера $700 тисяч: 9-ти “залютинським” повідомили про підозру

Події 18:45   22.10.2022
Олена Нагорна
Вимагали у фермера $700 тисяч: 9-ти “залютинським” повідомили про підозру

Вимагання коштів у підприємців та скоєння злочинів на замовлення. У Харківській області поліція повідомила про підозру дев’яти учасникам ОЗГ, відомої як “залютинські”.

До складу угруповання входили 19 мешканців Харкова та області із суттєвими зв’язками у кримінальному середовищі, розповідають у Нацполіції.

Нагадаємо, що п’ятьох чоловіків  затримали 14 квітня 2021 року в центрі Харкова, двох із них поклали обличчям в асфальт просто на проїжджій частині між готелями «Харків» та Kharkiv Palace. За даними облуправління Нацполіції, угруповання, відоме як «залютинські», у селищі Панютине вимагало у директора великого агропідприємства 700 тисяч доларів. Бандити, як встановило слідство, погрожували бізнесмену та членам його сім’ї, пошкодили автомобіль чоловіка та залишили на ньому жалобні вінки, а також побили, коли той приїхав віддати частину суми у 100 тисяч доларів. Угруповання затримали після отримання 600 тисяч, що залишилися, в готелі Kharkiv Palace.

“Підозри отримали 13 осіб. Тоді затриманих взяли під варту, а трьох підозрюваних оголосили в розшук”, – зазначили у поліції.

Згодом двом фігурантам суд змінив запобіжний захід з арешту на особисте зобов’язання, і після звільнення вони продовжили свій “професійний шлях” разом з іншими учасниками ОЗУ.

20 жовтня поліцейські провели обшуки вдома у фігурантів. Вилучили зброю, рації, підроблені посвідчення працівників правоохоронного органу. Розшукуваного зловмисника затримано, а 9-м особам повідомлено про підозру.

 

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:57
2,76 проміле: чергового п’яного водія спіймали в Харкові на порушенні ПДР
19:29
Красна площа – “мєсто для курєнія”: бійцям ДСНС Харківщини подарували “марку”
18:28
Генштаб повідомив про удари ворога по інфраструктурі зокрема й на Харківщині
18:11
Відео допиту колаборанта-“міліціонера” з Балаклії опублікувала поліція
17:06
У розмінуванні деокупованої Харківщини допоможе благодійний фонд

Ви читали новину: «Вимагали у фермера $700 тисяч: 9-ти “залютинським” повідомили про підозру»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 18:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вимагали у фермера $700 тисяч: 9-ти “залютинським” повідомили про підозру".