Вымогали у фермера $700 тысяч: 9-ти «залютинским» сообщили о подозрении

Вымогательство средств у предпринимателей и совершение преступлений на заказ. В Харьковской области полиция сообщила о подозрении девяти участникам ОПГ, известной как «залютинские».

В состав группировки входили 19 жителей Харькова и области с существенными связями в криминальной среде, рассказывают в Нацполиции.

Напомним, что пятерых мужчин задержали 14 апреля 2021 года в центре Харькова, двоих из них положили лицом в асфальт просто на проезжей части между отелями «Харьков» и Kharkiv Palace. По данным облуправления Нацполиции, группировка, известная как «залютинские», в поселке Панютино вымогала у директора крупного агропредприятия 700 тысяч долларов. Бандиты угрожали бизнесмену и членам его семьи, повредили автомобиль мужчины и оставили на нем траурные венки, а также избили, когда тот приехал отдать часть суммы в 100 тысяч долларов. Группировку задержали после получения оставшихся 600 тысяч в отеле Kharkiv Palace.

«Подозрения получили 13 человек. Тогда задержанных взяли под стражу, а трех подозреваемых объявили в розыск», — отметили в полиции.

Впоследствии двум фигурантам суд изменил меру пресечения с ареста на личное обязательство, и после освобождения они продолжили свой «профессиональный путь» вместе с другими участниками ОПГ.

20 октября полицейские провели обыски дома у фигурантов. Изъяли оружие, рации, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительного органа. Разыскиваемый злоумышленник задержан, а 9-ти лицам сообщено о подозрении.