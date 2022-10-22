Вымогали у фермера $700 тысяч: 9-ти «залютинским» сообщили о подозрении
Вымогательство средств у предпринимателей и совершение преступлений на заказ. В Харьковской области полиция сообщила о подозрении девяти участникам ОПГ, известной как «залютинские».
В состав группировки входили 19 жителей Харькова и области с существенными связями в криминальной среде, рассказывают в Нацполиции.
Напомним, что пятерых мужчин задержали 14 апреля 2021 года в центре Харькова, двоих из них положили лицом в асфальт просто на проезжей части между отелями «Харьков» и Kharkiv Palace. По данным облуправления Нацполиции, группировка, известная как «залютинские», в поселке Панютино вымогала у директора крупного агропредприятия 700 тысяч долларов. Бандиты угрожали бизнесмену и членам его семьи, повредили автомобиль мужчины и оставили на нем траурные венки, а также избили, когда тот приехал отдать часть суммы в 100 тысяч долларов. Группировку задержали после получения оставшихся 600 тысяч в отеле Kharkiv Palace.
«Подозрения получили 13 человек. Тогда задержанных взяли под стражу, а трех подозреваемых объявили в розыск», — отметили в полиции.
Впоследствии двум фигурантам суд изменил меру пресечения с ареста на личное обязательство, и после освобождения они продолжили свой «профессиональный путь» вместе с другими участниками ОПГ.
20 октября полицейские провели обыски дома у фигурантов. Изъяли оружие, рации, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительного органа. Разыскиваемый злоумышленник задержан, а 9-ти лицам сообщено о подозрении.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вымогатели, залютинские, подозрение, полиция, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 18:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вымогали у фермера $700 тысяч: 9-ти «залютинским» сообщили о подозрении".