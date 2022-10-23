«Залютинские» взялись за старое»: Болвинов показал, что нашли дома у бандитов

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил подробности об очередных обысках, которые провели в домах харьковских бандитов, известных как «залютинские».

Как оказалось, к подозреваемым участникам ОПГ домой полицейские явились, потому что «залютинские» очередной раз кого-то избили.

«Следователи провели обыски у «залютинских» — злоумышленники получили подозрения, — написал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. — Полиции известно, что 18 сентября группа молодых парней на проспекте Славы избила троих мужчин до черепно-мозговых травм, сотрясений головного мозга и сломанных ребер».

Как оказалось, вышедшие из-под ареста под личное обязательство члены банды «взялись за старое».

«По ходатайству следователя 20 октября на основании определения суда харьковская полиция провела 11 обысков по месту жительства преступников. В трех домах были найдены патроны разных калибров, одежда преступников в которой совершались преступления, и другие вещественные доказательства», — сообщил Болвинов.

По его информации, на данный момент о подозрении сообщили восьми предполагаемым бандитам — по различным статьям. Одного из них задержали и отправили под круглосуточный домашний арест.

«В отношении трех человек судом по ходатайству следователя вынесено определение о задержании. Мера пресечения в отношении других будет избираться в среду. Лица, уклоняющиеся от следствия, будут объявлены в розыск», — пояснил Болвинов.

Напомним, банда «залютинских» прославилась благодаря пафосному задержанию ее членов в центре Харькова. 14 апреля двоих из них положили лицом в асфальт просто на проезжей части между отелями «Харьков» и Kharkiv Palace. Такого внимания к своим персонам бандиты добились попыткой вымогать у директора крупного агропредприятия 700 тысяч долларов. Тогда о подозрении сообщили поочередно 13 фигурантам, задержанных взяли под стражу, остальных объявили в розыск. Но позже двух «залютинских» суд выпустил под личное обязательство. «Добротой» судей они и не преминули воспользоваться.