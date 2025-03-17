Робив «закладки» з психотропами у Харкові — сидітиме понад 7 років за ґратами
22-річний “кур’єр” наркотиків отримав 7,5 років позбавлення волі, повідомила Харківська обласна прокуратура.
З 2022 року харків’янин працював «кур’єром». Він «доставляв» психотропи замовникам — розкладав згортки з PVP по Харкову.
Зловмисника викрили і затримали на початку грудня 2022 року. При собі він мав шість згортків з психотропною речовиною, ще декілька уже встиг розкласти.
Під час суду обвинувачений свою вину не визнав. Він заявив, що психотропи йому підкинули копи, але ця версія не знайшла підтвердження. Йому призначили 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
Обвинувальний вирок виніс Київський райсуд Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 19:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22-річний “кур’єр” наркотиків отримав 7,5 років позбавлення волі, повідомила Харківська обласна прокуратура.".