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Робив «закладки» з психотропами у Харкові — сидітиме понад 7 років за ґратами

Події 19:15   17.03.2025
Оксана Якушко
Робив «закладки» з психотропами у Харкові — сидітиме понад 7 років за ґратами

22-річний “кур’єр” наркотиків отримав 7,5 років позбавлення волі, повідомила Харківська обласна прокуратура.

З 2022 року харків’янин працював «кур’єром». Він «доставляв» психотропи замовникам — розкладав згортки з PVP по Харкову.

Зловмисника викрили і затримали на початку грудня 2022 року. При собі він мав шість згортків з психотропною речовиною, ще декілька уже встиг розкласти.

Під час суду обвинувачений свою вину не визнав. Він заявив, що психотропи йому підкинули копи, але ця версія не знайшла підтвердження. Йому призначили 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальний вирок виніс Київський райсуд Харкова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 19:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22-річний “кур’єр” наркотиків отримав 7,5 років позбавлення волі, повідомила Харківська обласна прокуратура.".