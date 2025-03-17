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Делал «закладки» с психотропами в Харькове — будет сидеть 7 лет за решеткой

Происшествия 19:15   17.03.2025
Оксана Якушко
Делал «закладки» с психотропами в Харькове — будет сидеть 7 лет за решеткой

22-летний «курьер» наркотиков получил 7 с половиной лет лишения свободы, сообщила Харьковская областная прокуратура.

С 2022 года харьковчанин работал «курьером». Он «доставлял» психотропы заказчикам – раскладывал свертки по Харькову.

Злоумышленника разоблачили и задержали в начале декабря 2022 года. При себе он имел шесть свертков с психотропным веществом, еще несколько уже успел разложить.

На суде обвиняемый свою вину не признал. Он заявил, что психотропы ему подбросили копы, но эта версия не нашла подтверждения. Ему назначили 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Обвинительный приговор вынес Киевский райсуд Харькова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 19:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22-летний «курьер» наркотиков получил 7 с половиной лет лишения свободы, сообщила Харьковская областная прокуратура.".