Делал «закладки» с психотропами в Харькове — будет сидеть 7 лет за решеткой
22-летний «курьер» наркотиков получил 7 с половиной лет лишения свободы, сообщила Харьковская областная прокуратура.
С 2022 года харьковчанин работал «курьером». Он «доставлял» психотропы заказчикам – раскладывал свертки по Харькову.
Злоумышленника разоблачили и задержали в начале декабря 2022 года. При себе он имел шесть свертков с психотропным веществом, еще несколько уже успел разложить.
На суде обвиняемый свою вину не признал. Он заявил, что психотропы ему подбросили копы, но эта версия не нашла подтверждения. Ему назначили 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.
Обвинительный приговор вынес Киевский райсуд Харькова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: закладки, курьер, наркотики, суд, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 19:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22-летний «курьер» наркотиков получил 7 с половиной лет лишения свободы, сообщила Харьковская областная прокуратура.".