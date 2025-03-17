Делал «закладки» с психотропами в Харькове — будет сидеть 7 лет за решеткой

22-летний «курьер» наркотиков получил 7 с половиной лет лишения свободы, сообщила Харьковская областная прокуратура.

С 2022 года харьковчанин работал «курьером». Он «доставлял» психотропы заказчикам – раскладывал свертки по Харькову.

Злоумышленника разоблачили и задержали в начале декабря 2022 года. При себе он имел шесть свертков с психотропным веществом, еще несколько уже успел разложить.

На суде обвиняемый свою вину не признал. Он заявил, что психотропы ему подбросили копы, но эта версия не нашла подтверждения. Ему назначили 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Обвинительный приговор вынес Киевский райсуд Харькова.