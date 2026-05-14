12-летняя девочка жила в Харькове без света, воды и еды: где была мать (фото)

«Условия, опасные для жизни и здоровья». Прокуроры совместно с ювенальными полицейскими и сотрудниками службы по делам детей забрали 12-летнюю девочку из квартиры в Холодногорском районе Харькова.

Когда комиссия посетила квартиру, матери дома не было. Девочка находилась без присмотра взрослых, была голодной и грязной, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Ребенок рассказал, что мать систематически употребляет наркотики. В квартире отсутствовали электро-, газо-, водоснабжение и продукты. Также установлено, что девочка не посещает учебное заведение.

Поэтому комиссия приняла решение: немедленно изъять ребенка из опасной среды. Девочку доставили в больницу для оказания необходимой помощи и дальнейшего обследования.

Начато досудебное расследование по ст. 166 УКУ (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Как сообщала МГ «Объектив», днем 7 мая на Новобаварском проспекте в Харькове четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Медики пытались спасти его, но мальчик умер в карете скорой. Правоохранители попали в квартиру, где обнаружили еще одного ребенка – двухлетнюю девочку. У нее были признаки обезвоживания, отметили прокуроры. Следствие установило: 29-летняя мать оставила детей самих в закрытой квартире и ушла. Ее задержали и сообщили о подозрении в оставлении детей без помощи и невыполнении родительских обязанностей. Пресс-служба прокуратуры уточнила: два года назад женщину привлекали к ответственности, когда ее с сыном обнаружили у свалки. Ребенка изымали и временно помещали в медицинское учреждение. Но потом вернули матери, которая в этот период родила дочь. Семью взяли на учет, но установить их новое место жительства не смогли. Поэтому служебное расследование проводят еще и в отношении работников полиции.