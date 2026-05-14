Live

Туман, дождь, гроза: прогноз погоды по Харькову и области на 15 мая

Погода 20:34   14.05.2026
Елена Нагорная
Туман, дождь, гроза: прогноз погоды по Харькову и области на 15 мая

В пятницу, 15 мая, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь, гроза. Ночью и утром туман, видимость 200–500 метров.

В Харькове ночью термометры будут показывать 9–11 градусов тепла, днем – 17–19, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит 9–14 градусов со знаком «плюс», днем – 15–20.

Ветер южный, 5–10 м/с.

«Завтра уже середина мая, и погода понемногу выравнивается. 15 мая потеплеет на несколько градусов, теплее всего будет в западных областях, +20 – +24 градуса. На остальной территории Украины в течение дня +18 – +20 градусов. Дожди пройдут в восточных областях, местами на западе и севере, отдельные дождики возможны в центре, хотя и не без солнышка», — пишет синоптик Наталка Диденко.

Читайте также: До конца суток в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«В Харькове ребенок остался у школы, а родителей бусифицировали»: реакция ОТЦК
«В Харькове ребенок остался у школы, а родителей бусифицировали»: реакция ОТЦК
14.05.2026, 18:11
12-летняя девочка жила в Харькове без света, воды и еды: где была мать (фото)
12-летняя девочка жила в Харькове без света, воды и еды: где была мать (фото)
14.05.2026, 19:38
ХАЦ: в Харьковском городском совете – обыски. Комментарий Терехова (видео)
ХАЦ: в Харьковском городском совете – обыски. Комментарий Терехова (видео)
14.05.2026, 13:01
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами от 55 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами от 55 тысяч гривен
14.05.2026, 19:00
Новости Харькова — главное 14 мая: из-за утренней атаки БпЛА пострадали дети
Новости Харькова — главное 14 мая: из-за утренней атаки БпЛА пострадали дети
14.05.2026, 20:00
Подрабатывал «решалой»: владельца нескольких стройфирм задержали в Харькове
Подрабатывал «решалой»: владельца нескольких стройфирм задержали в Харькове
14.05.2026, 21:21

Новости по теме:

14.05.2026
Улица в Харькове останется закрытой для транспорта до конца июня
14.05.2026
Туман, дождь, гроза: прогноз погоды по Харькову и области на 15 мая
14.05.2026
«Боровая — уже мертвый город»: защитники о попытках РФ форсировать Оскол
14.05.2026
12-летняя девочка жила в Харькове без света, воды и еды: где была мать (фото)
14.05.2026
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами от 55 тысяч гривен


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Туман, дождь, гроза: прогноз погоды по Харькову и области на 15 мая», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 20:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 15 мая, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь, гроза. Ночью и утром туман, видимость 200–500 метров.".