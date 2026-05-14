Туман, дождь, гроза: прогноз погоды по Харькову и области на 15 мая
В пятницу, 15 мая, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь, гроза. Ночью и утром туман, видимость 200–500 метров.
В Харькове ночью термометры будут показывать 9–11 градусов тепла, днем – 17–19, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит 9–14 градусов со знаком «плюс», днем – 15–20.
Ветер южный, 5–10 м/с.
«Завтра уже середина мая, и погода понемногу выравнивается. 15 мая потеплеет на несколько градусов, теплее всего будет в западных областях, +20 – +24 градуса. На остальной территории Украины в течение дня +18 – +20 градусов. Дожди пройдут в восточных областях, местами на западе и севере, отдельные дождики возможны в центре, хотя и не без солнышка», — пишет синоптик Наталка Диденко.
- • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 20:34;