«Боровая — уже мертвый город»: защитники о попытках РФ форсировать Оскол

Российские войска продолжают пытаться захватить поселок Боровая Харьковской области, чтобы форсировать реку Оскол, однако пока это им не удается, рассказал в эфире нацмарафона командир подразделения «Terra» 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов.

По его словам, главная цель противника — форсировать Оскол.

«Саму реку они форсировать не могут, построить там какие-то переправы, поэтому они будут давить на Боровую. На данный момент они пытаются с севера. У них такая тактика: если они не могут взять в лоб, то пытаются обойти с флангов. На данный момент у них это получается не очень», — подчеркнул Волохов.

Командир подразделения «Terra» заверил, что защитники стойко держат оборону на Боровском направлении.

«Мы полностью осознаем, что враг будет продолжать пытаться штурмовать Боровую. К сожалению, Боровая — это уже мертвый город, фактически. Оттуда эвакуировали людей, и жить там уже невозможно. Наша задача — измотать их здесь и сделать так, чтобы другие города ни в коем случае не превращались в Боровую», — резюмировал командир.