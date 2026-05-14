«Боровая — уже мертвый город»: защитники о попытках РФ форсировать Оскол

Записано 20:16   14.05.2026
Елена Нагорная
Российские войска продолжают пытаться захватить поселок Боровая Харьковской области, чтобы форсировать реку Оскол, однако пока это им не удается, рассказал в эфире нацмарафона командир подразделения «Terra» 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов.

По его словам, главная цель противника — форсировать Оскол.

«Саму реку они форсировать не могут, построить там какие-то переправы, поэтому они будут давить на Боровую. На данный момент они пытаются с севера. У них такая тактика: если они не могут взять в лоб, то пытаются обойти с флангов. На данный момент у них это получается не очень», — подчеркнул Волохов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Командир подразделения «Terra» заверил, что защитники стойко держат оборону на Боровском направлении.

«Мы полностью осознаем, что враг будет продолжать пытаться штурмовать Боровую. К сожалению, Боровая — это уже мертвый город, фактически. Оттуда эвакуировали людей, и жить там уже невозможно. Наша задача — измотать их здесь и сделать так, чтобы другие города ни в коем случае не превращались в Боровую», — резюмировал командир.

Читайте также: «Все повреждено»: сколько людей остается в Купянске – Канашевич

«В Харькове ребенок остался у школы, а родителей бусифицировали»: реакция ОТЦК
ХАЦ: в Харьковском городском совете – обыски. Комментарий Терехова (видео)
12-летняя девочка жила в Харькове без света, воды и еды: где была мать (фото)
Новости Харькова — главное 14 мая: из-за утренней атаки БпЛА пострадали дети
«Запаковали в бус на глазах у ребенка»: НПУ проводит проверку в Харькове 📹
Подрабатывал «решалой»: директора нескольких стройфирм задержали в Харькове
