«Боровая — уже мертвый город»: защитники о попытках РФ форсировать Оскол
Российские войска продолжают пытаться захватить поселок Боровая Харьковской области, чтобы форсировать реку Оскол, однако пока это им не удается, рассказал в эфире нацмарафона командир подразделения «Terra» 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов.
По его словам, главная цель противника — форсировать Оскол.
«Саму реку они форсировать не могут, построить там какие-то переправы, поэтому они будут давить на Боровую. На данный момент они пытаются с севера. У них такая тактика: если они не могут взять в лоб, то пытаются обойти с флангов. На данный момент у них это получается не очень», — подчеркнул Волохов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Командир подразделения «Terra» заверил, что защитники стойко держат оборону на Боровском направлении.
«Мы полностью осознаем, что враг будет продолжать пытаться штурмовать Боровую. К сожалению, Боровая — это уже мертвый город, фактически. Оттуда эвакуировали людей, и жить там уже невозможно. Наша задача — измотать их здесь и сделать так, чтобы другие города ни в коем случае не превращались в Боровую», — резюмировал командир.
Читайте также: «Все повреждено»: сколько людей остается в Купянске – Канашевич
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Боровая — уже мертвый город»: защитники о попытках РФ форсировать Оскол», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 20:16;