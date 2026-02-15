О продвижении РФ возле Волчанска и Боровой на Харьковщине сообщает ISW — карты
В северной части Харьковской области, а также на Боровском направлении продвинулись военные РФ, сообщил в сводке за 14 февраля американский Институт изучения войны (ISW).
Успехи противника аналитики зафиксировали в Волчанской громаде. Согласно опубликованным 13 февраля геолокационным снимкам, россияне продвинулись к северу от села Симоновка и к северо-западу и северу от поселка Вильча. Снимки также свидетельствуют о том, что военные РФ, вероятно, ранее захватили село Лиман и продвинулись на север от Симоновки.
В то же время заявление блогера из РФ о якобы продвижении россиян на юго-восток от приграничного села Зеленое (к северо-востоку от Харькова) ISW не подтверждает.
В то же время российские войска недавно продвинулись в направлении Боровой — к востоку от села Богуславка, информируют в Институте изучения войны. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 13 февраля.
На Великобурлукском и Купянском направлениях, согласно данным ISW, военные РФ успехов не имели.
Напомним, 12 февраля соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый констатировал, что в районе города Волчанск россияне продолжают давить. Он не исключил, что зона контроля противника здесь может еще расшириться.
