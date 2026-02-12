Неприятные новости из района Волчанска прогнозирует соучредитель DeepState 📹

В районе города Волчанск Харьковской области россияне продолжают давить, констатировал в обзоре на YouTube соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый. Он не исключает, что зона контроля противника здесь может еще расшириться.

«Волчанск. Здесь враг тоже продолжает свое давление. Неприятные новости, потому что он расширяет свою зону контроля, но сейчас он пытается ее подтвердить, закрепиться там. Поэтому, возможно, здесь тоже скоро будут новые обозначения», — спрогнозировал аналитик.

Ранее иностранные СМИ сообщали, что Украина в конце 2025 года фактически начала распуск Интернационального легиона. В Сухопутных войсках ВСУ на это ответили, что подразделения иностранцев не исчезают, мол, их интегрировали в состав штурмовых подразделений.

«Недавно прозвучала новость о том, что был расформирован иностранный легион в составе Сухопутных войск. По сути, это правда. Это обсуждается уже давно, и это создало определенные трудности для тех подразделений, которые рассчитывали на эти силы. Пилоты, которые сейчас находятся в сложном положении, борясь против вражеского «Рубикона», который перекрывает логистику, не дает осуществить ротацию, сменить позиции, предоставить подкрепление и тому подобное. Об этом мы говорили также в наших постах, в наших видео, и сейчас эта ситуация продолжает развиваться. На Волчанск осуществляется активное давление. Противник осуществляет инфильтрацию, поэтому здесь можно ожидать также неприятные звоночки», — отметил Погорелый.

Видео: DeepState / YouTube

