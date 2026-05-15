Экс-начальнику полиции охраны Харьковщины вручили подозрение: что известно

Бывшего начальника Управления полиции охраны в Харьковской области подозревают в растрате почти 2 млн грн государственных средств при закупке горючего.

По данным Харьковской областной прокуратуры, после открытых торгов чиновник заключил с предприятием два договора на поставку почти полмиллиона литров бензина и дизельного топлива.

«Впрочем, цены в договорах были существенно завышены. Они превышали как среднерыночные показатели, так и розничную стоимость горючего на АЗС. Чтобы создать видимость законности закупки, он подписал официальные письма поставщику о якобы снижении цены до рыночного уровня, но фактически стоимость горючего не изменилась», — выяснило следствие.

Несмотря на это, добавили правоохранители, фигурант распорядился произвести предварительную оплату счетов по завышенным тарифам. В результате поставщику излишне перечислили около 2 млн грн государственных средств.

Экс-начальнику полиции охраны Харьковщины вручили подозрение по ч. 5 ст. 191 УКУ (расход имущества, вверенного лицу и находящегося в его ведении путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах, в условиях военного положения).