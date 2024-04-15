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Массовое видеонаблюдение с ШИ-технологиями будет в Париже во время Олимпиады

Мир 19:00   15.04.2024
Оксана Якушко
Массовое видеонаблюдение с ШИ-технологиями будет в Париже во время Олимпиады Париж Фото: Thomas Coex/AFP/Getty Images

Париж ожидает около 10 миллионов посетителей во время Игр. На фоне террористических атак 2015 года и хаоса во время финала Лиги чемпионов 2022 года на Стад де Франс нижняя палата парламента Франции – Национальное собрание – приняла специальные законы, которые будут действовать на время Олимпиады-2024 и даже еще несколько месяцев после их проведения, сообщает Deutsche Welle.

Санкционированное развертывание отрядов военных, а также применение комплексного видеонаблюдения, контролируемого искусственным интеллектом (ИИ). Этот тип алгоритмической технологии наблюдения будет использоваться впервые в ЕС.
Для активного видеонаблюдения будут привлекать камеры и дроны, предназначенные для распознавания подозрительных движений отдельных лиц или больших групп людей и оповещения полиции. Их будут устанавливать не только на улицах, но и на стадионах и общественном транспорте. На время проведения Игр движение моторизованного транспорта будет существенно ограничено, а некоторые станции метрополитена временно закроют.

По оценкам экспертов, в Париже ежедневно во время Олимпийских игр с соблюдением правопорядка будут заботиться около 30 тысяч полицейских, жандармов и 17 тысяч сотрудников частных охранных фирм. Им также будут помогать не менее 15 тысяч военнослужащих. Около 5 000 из них будут размещены в большом палаточном лагере на открытой территории на востоке Парижа.

Руководитель парижской полиции также объявил жесткие меры безопасности для местных жителей. Вокруг олимпийских объектов будут созданы зоны с ограниченным доступом, в которые можно будет попасть только с помощью специального QR-кода. Цель таких жестких мер – предотвратить совершение терактов или нападений, вроде повторения нападения с ножом вблизи Эйфелевой башни в начале декабря 2023 года. Кроме того, жители должны регистрировать всех посетителей, желающих наблюдать за событиями с их балконов, окон, крыш или даже с плавучих домов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 19:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Париж ожидает около 10 миллионов посетителей во время Игр. На фоне террористических атак 2015 года и хаоса во время финала Лиги чемпионов 2022 года на Стад де Франс нижняя палата парламента Франции – Национальное собрание – приняла специальные законы, которые будут действовать на время Олимпиады-2024 и даже еще несколько месяцев после их проведения, сообщает Deutsche Welle.".