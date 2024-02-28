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Вражеский «Муром-П» разбили на Харьковщине: оккупанты прикрыли его клеткой

Общество 14:16   28.02.2024
Виктория Яковенко
Вражеский «Муром-П» разбили на Харьковщине: оккупанты прикрыли его клеткой

FPV-дрон пограничников уничтожил очередной вражеский наблюдательный комплекс «Муром-П» на Харьковском направлении.

«Дрон-камикадзе пограничников запечатлел «новаторский» подход оккупантов по защите комплексов наблюдения. Захватчики прикрыли «Муром-П» металлической клеткой, но это не спасло его от дрона украинских пограничников», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.

Этот комплекс давал россиянам возможность наблюдать на расстоянии до 10 километров.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "FPV-дрон пограничников уничтожил очередной вражеский наблюдательный комплекс «Муром-П» на Харьковском направлении.".