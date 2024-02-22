На Харьковщине уничтожили вражеский «Муром-М»: это 13-й с начала года (видео)
Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожили российский комплекс «Муром-М» на Харьковщине.
«Это уже 13-й с начала года вражеский комплекс наблюдения на счету пограничников 15-го мобильного отряда», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 16:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожили российский комплекс «Муром-М» на Харьковщине.".