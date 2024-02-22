Live
  • Чт 22.02.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 38.62
  • EUR 41.72

На Харьковщине уничтожили вражеский «Муром-М»: это 13-й с начала года (видео)

Общество 16:17   22.02.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине уничтожили вражеский «Муром-М»: это 13-й с начала года (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожили российский комплекс «Муром-М» на Харьковщине.

«Это уже 13-й с начала года вражеский комплекс наблюдения на счету пограничников 15-го мобильного отряда», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте также: Дрон пограничников уничтожил вражескую «буханку» на Харьковщине (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Впервые РФ грамотно наступает на Харьковщине, пойдут ли на Харьков — ISW
Впервые РФ грамотно наступает на Харьковщине, пойдут ли на Харьков — ISW
22.02.2024, 09:17
Терехов: об увольнении своего зама и кадровых изменениях в мэрии Харькова
Терехов: об увольнении своего зама и кадровых изменениях в мэрии Харькова
22.02.2024, 14:51
Главные новости Харькова 22.02: анализ ISW, фронт, Терехов о сокращении тревог
Главные новости Харькова 22.02: анализ ISW, фронт, Терехов о сокращении тревог
22.02.2024, 16:59
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
20.02.2024, 18:24
Работа в Харькове и области: ТОП-10 предложений недели с зарплатой до 35 000
Работа в Харькове и области: ТОП-10 предложений недели с зарплатой до 35 000
22.02.2024, 12:00
На Купянско-Лиманском направлении «урожайный день» — Евлаш
На Купянско-Лиманском направлении «урожайный день» — Евлаш
22.02.2024, 11:04

Новости по теме:

19:30
Харьковчанка пытается вызволить из Сектора Газа детей, которых у нее похитили
16:40
Активность вражеских ДРГ сохранялась на Харьковском направлении – пограничники
21:32
30-летнего харьковчанина-уклониста спасали с дерева посреди реки на границе
11:19
Как бы ни закончилась война, у Украины будет длинная граница с РФ — Кирби
14:56
Почему польские фермеры снова перекрывают границу с Украиной


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «На Харьковщине уничтожили вражеский «Муром-М»: это 13-й с начала года (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 16:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожили российский комплекс «Муром-М» на Харьковщине.".