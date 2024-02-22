На Харьковщине уничтожили вражеский «Муром-М»: это 13-й с начала года (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожили российский комплекс «Муром-М» на Харьковщине.

«Это уже 13-й с начала года вражеский комплекс наблюдения на счету пограничников 15-го мобильного отряда», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.