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На Харківщині знищили ворожий «Муром-М»: це 13-й з початку року (відео)

Суспільство 16:17   22.02.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині знищили ворожий «Муром-М»: це 13-й з початку року (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дрона знищили російський комплекс «Муром-М» на Харківщині.

«Це вже 13-й з початку року ворожий комплекс спостереження на рахунку прикордонників 15-го мобільного загону», – зазначили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 16:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дрона знищили російський комплекс «Муром-М» на Харківщині.".