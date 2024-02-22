На Харківщині знищили ворожий «Муром-М»: це 13-й з початку року (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дрона знищили російський комплекс «Муром-М» на Харківщині.

«Це вже 13-й з початку року ворожий комплекс спостереження на рахунку прикордонників 15-го мобільного загону», – зазначили у Державній прикордонній службі України.