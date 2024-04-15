Масове відеоспостереження з ШІ-технологіями буде у Парижі під час Олімпіади
Париж очікує близько 10 мільйонів відвідувачів під час Ігор. На тлі терористичних атак 2015 року та хаосу під час фіналу Ліги чемпіонів 2022 року на “Стад де Франс” нижня палата парламенту Франції – Національні збори – ухвалила спеціальні закони, які діятимуть на час Олімпіади-2024 та навіть ще кілька місяців після їх проведення, повідомляє Deutsche Welle.
Санкціоноване розгортання загонів військових, а також застосування комплексного відеоспостереження, контрольованого штучним інтелектом (ШІ). Цей тип алгоритмічної технології спостереження використовуватиметься вперше в ЄС.
Для активного відеоспостереження залучатимуть камери й дрони, що призначені для розпізнавання підозрілих рухів окремих осіб або великих груп людей і оповіщення поліції. Їх встановлюватимуть не тільки на вулицях, але й на стадіонах та у громадському транспорті. На час проведення Ігор рух моторизованого транспорту буде суттєво обмежений, а деякі станції метрополітену тимчасово закриють.
За оцінками експертів, в Парижі щодня під час Олімпійських ігор за дотриманням правопорядку дбатимуть близько 30 тисяч поліціянтів, жандармів і 17 тисяч співробітників приватних охоронних фірм. Їм також допомагатимуть не менше 15 тисяч військовослужбовців. Близько 5 000 з них помістять у великому наметовому таборі на відкритій території на сході Парижа.
Керівник паризької поліції також оголосив суворі заходи безпеки для місцевих жителів. Навколо олімпійських об’єктів будуть створені зони з обмеженим доступом, в які можна буде потрапити лише за допомогою спеціального QR-коду. Мета таких жорстких заходів – запобігти скоєнню терактів чи нападів, скажімо, повторенню нападу з ножем поблизу Ейфелевої вежі на початку грудня 2023 року. Крім того, мешканці повинні реєструвати всіх відвідувачів, які хочуть спостерігати за подіями зі їхніх балконів, вікон, дахів або навіть з плавучих будинків.
Читайте також: Українські плавчині повернулися до Харкова і готуються до Олімпіади (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: армия, військові, ИИ, наблюдение, Олимпиада -2024, Олимпийские игры 2024, охрана, париж, Франция;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Масове відеоспостереження з ШІ-технологіями буде у Парижі під час Олімпіади»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 19:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Париж очікує близько 10 мільйонів відвідувачів під час Ігор. На тлі терористичних атак 2015 року та хаосу під час фіналу Ліги чемпіонів 2022 року на “Стад де Франс” нижня палата парламенту Франції – Національні збори – ухвалила спеціальні закони, які діятимуть на час Олімпіади-2024 та навіть ще кілька місяців після їх проведення, повідомляє Deutsche Welle.".