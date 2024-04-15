Масове відеоспостереження з ШІ-технологіями буде у Парижі під час Олімпіади

Париж очікує близько 10 мільйонів відвідувачів під час Ігор. На тлі терористичних атак 2015 року та хаосу під час фіналу Ліги чемпіонів 2022 року на “Стад де Франс” нижня палата парламенту Франції – Національні збори – ухвалила спеціальні закони, які діятимуть на час Олімпіади-2024 та навіть ще кілька місяців після їх проведення, повідомляє Deutsche Welle.

Санкціоноване розгортання загонів військових, а також застосування комплексного відеоспостереження, контрольованого штучним інтелектом (ШІ). Цей тип алгоритмічної технології спостереження використовуватиметься вперше в ЄС.

Для активного відеоспостереження залучатимуть камери й дрони, що призначені для розпізнавання підозрілих рухів окремих осіб або великих груп людей і оповіщення поліції. Їх встановлюватимуть не тільки на вулицях, але й на стадіонах та у громадському транспорті. На час проведення Ігор рух моторизованого транспорту буде суттєво обмежений, а деякі станції метрополітену тимчасово закриють.

За оцінками експертів, в Парижі щодня під час Олімпійських ігор за дотриманням правопорядку дбатимуть близько 30 тисяч поліціянтів, жандармів і 17 тисяч співробітників приватних охоронних фірм. Їм також допомагатимуть не менше 15 тисяч військовослужбовців. Близько 5 000 з них помістять у великому наметовому таборі на відкритій території на сході Парижа.

Керівник паризької поліції також оголосив суворі заходи безпеки для місцевих жителів. Навколо олімпійських об’єктів будуть створені зони з обмеженим доступом, в які можна буде потрапити лише за допомогою спеціального QR-коду. Мета таких жорстких заходів – запобігти скоєнню терактів чи нападів, скажімо, повторенню нападу з ножем поблизу Ейфелевої вежі на початку грудня 2023 року. Крім того, мешканці повинні реєструвати всіх відвідувачів, які хочуть спостерігати за подіями зі їхніх балконів, вікон, дахів або навіть з плавучих будинків.