Українські плавчині повернулися до Харкова і готуються до Олімпіади (відео)

Синхроністки Марина та Владислава Алексіїви готуються у Харкові до Олімпійських ігор-2024 попри російські обстріли міста. Сестри сподіваються, що не зустрінуть у Парижі російських і білоруських спортсменів, пише Deutsche Welle.

Сестри Алексіїви – зірки збірної України, бронзові призерки Олімпіади-2020 року. Після вторгення спортсменки жили в Італії та Києві, а потім повернулися до Харкова.

«У нас було влучання в наш басейн, не було вікон і до сих пір нема вікон. У нас там залатали якось ДСП, але цілком весь басейн усередині все ціле, вода тепла, тобто тренуйся скільки хочеш, людей нема, тому нашому тренеру тут дуже подобається», – каже Марина Алексіїва.

«Трошки переживаємо, бо щось пишуть, що будуть відключення світла, і ми переживаємо, щоб не було обстрілів. Дуже багато взимку було в минулому році. А зараз побачимо, що буде, але поки що ми будемо у Харкові», – розповіла Владислава Алексіїва.

Спортсменки сподіваються, що не побачать у Парижі російських і білоруських атлетів.

«Федерація наша міжнародна заборонила приїжджати російським та білоруським спортсменам, тому що у нас командний вид спорту, і всі командні види спорту дискваліфіковані з олімпійських ігр. Тому ми, як російську збірну, не бачили з початку війни, так і сподіваємось, що довго не побачимо», – кажуть сестри.

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