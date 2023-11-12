Українські плавчині повернулися до Харкова і готуються до Олімпіади (відео)
Синхроністки Марина та Владислава Алексіїви готуються у Харкові до Олімпійських ігор-2024 попри російські обстріли міста. Сестри сподіваються, що не зустрінуть у Парижі російських і білоруських спортсменів, пише Deutsche Welle.
Сестри Алексіїви – зірки збірної України, бронзові призерки Олімпіади-2020 року. Після вторгення спортсменки жили в Італії та Києві, а потім повернулися до Харкова.
«У нас було влучання в наш басейн, не було вікон і до сих пір нема вікон. У нас там залатали якось ДСП, але цілком весь басейн усередині все ціле, вода тепла, тобто тренуйся скільки хочеш, людей нема, тому нашому тренеру тут дуже подобається», – каже Марина Алексіїва.
«Трошки переживаємо, бо щось пишуть, що будуть відключення світла, і ми переживаємо, щоб не було обстрілів. Дуже багато взимку було в минулому році. А зараз побачимо, що буде, але поки що ми будемо у Харкові», – розповіла Владислава Алексіїва.
Спортсменки сподіваються, що не побачать у Парижі російських і білоруських атлетів.
«Федерація наша міжнародна заборонила приїжджати російським та білоруським спортсменам, тому що у нас командний вид спорту, і всі командні види спорту дискваліфіковані з олімпійських ігр. Тому ми, як російську збірну, не бачили з початку війни, так і сподіваємось, що довго не побачимо», – кажуть сестри.
МОК не запросив Олімпійський комітет РФ на Олімпіаду-2024 у Парижі. Але окремі атлети можуть здобути туди путівки в «нейтральному статусі»
Читайте також: Олімпіада без рф і Білорусі. МОК запросив 203 країни до Парижа в 2024 році
Новини за темою:
- Категорії: Спорт, Суспільство, Україна, Харків; Теги: бассейн, Олимпиада -2024, подготовка, синхронистки, синхронное плаванье, спорт, тренировка, Харків, харьковские спортсменки;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Українські плавчині повернулися до Харкова і готуються до Олімпіади (відео)»; з категорії Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 12:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синхроністки Марина та Владислава Алексіїви готуються у Харкові до Олімпійських ігор-2024 попри російські обстріли міста. Сестри сподіваються, що не зустрінуть у Парижі російських і білоруських спортсменів, пише Deutsche Welle.".