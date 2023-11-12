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Українські плавчині повернулися до Харкова і готуються до Олімпіади (відео)

Спорт 12:30   12.11.2023
Оксана Якушко
Українські плавчині повернулися до Харкова і готуються до Олімпіади (відео)

Синхроністки Марина та Владислава Алексіїви готуються у Харкові до Олімпійських ігор-2024 попри російські обстріли міста. Сестри сподіваються, що не зустрінуть у Парижі російських і білоруських спортсменів, пише Deutsche Welle.

Сестри Алексіїви – зірки збірної України, бронзові призерки Олімпіади-2020 року. Після вторгення спортсменки жили в Італії та Києві, а потім повернулися до Харкова.

«У нас було влучання в наш басейн, не було вікон і до сих пір нема вікон. У нас там залатали якось ДСП, але цілком весь басейн усередині все ціле, вода тепла, тобто тренуйся скільки хочеш, людей нема, тому нашому тренеру тут дуже подобається», – каже Марина Алексіїва.

«Трошки переживаємо, бо щось пишуть, що будуть відключення світла, і ми переживаємо, щоб не було обстрілів. Дуже багато взимку було в минулому році. А зараз побачимо, що буде, але поки що ми будемо у Харкові», – розповіла Владислава Алексіїва.

Спортсменки сподіваються, що не побачать у Парижі російських і білоруських атлетів.

«Федерація наша міжнародна заборонила приїжджати російським та білоруським спортсменам, тому що у нас командний вид спорту, і всі командні види спорту дискваліфіковані з олімпійських ігр. Тому ми, як російську збірну, не бачили з початку війни, так і сподіваємось, що довго не побачимо», – кажуть сестри.

МОК не запросив Олімпійський комітет РФ на Олімпіаду-2024 у Парижі. Але окремі атлети можуть здобути туди путівки в «нейтральному статусі»

Читайте також: Олімпіада без рф і Білорусі. МОК запросив 203 країни до Парижа в 2024 році

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 12:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синхроністки Марина та Владислава Алексіїви готуються у Харкові до Олімпійських ігор-2024 попри російські обстріли міста. Сестри сподіваються, що не зустрінуть у Парижі російських і білоруських спортсменів, пише Deutsche Welle.".