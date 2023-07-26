Олімпіада без рф і Білорусі. МОК запросив 203 країни до Парижа в 2024 році
Рівно за рік до церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) сьогодні офіційно запросив національні олімпійські комітети (НОК) 203 країн та їхніх найкращих спортсменів взяти участь в Іграх XXXIII Олімпіади, які відбудуться з 26 липня.
«Загалом запрошення на Париж 2024 було надіслано 203 НОКам, які мають право. Сюди не входять НОК Гватемали, який наразі призупинено, а також НОК Росії та Білорусі. Раніше МОК оголосив, що прийматиме рішення щодо участі окремих, нейтральних спортсменів з російським або білоруським паспортом відповідно до рекомендацій від міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних заходів», – йдеться на сайті МОК.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 16:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рівно за рік до церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) сьогодні офіційно запросив національні олімпійські комітети (НОК) 203 країн та їхніх найкращих спортсменів взяти участь в Іграх XXXIII Олімпіади, які відбудуться з 26 липня.".