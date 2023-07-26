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Олимпиада без рф и Белоруссии. МОК пригласил 203 страны в Париж в 2024 году

Мир 16:41   26.07.2023
Оксана Якушко
Олимпиада без рф и Белоруссии. МОК пригласил 203 страны в Париж в 2024 году

Ровно за год до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 2024 года Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня официально пригласил национальные олимпийские комитеты (НОК) 203 стран и их лучших спортсменов принять участие в Играх XXXIII Олимпиады, которые пройдут с 26 июля .

«В общей сложности приглашение в Париж-2024 было отправлено 203 НОКам, имеющим на это право. Сюда не входят НОК Гватемалы, который приостановлен, а также НОК рф и Беларуси. Ранее МОК объявил, что будет принимать решение по участию отдельных, нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в соответствии с рекомендациями от международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий», — говорится на сайте МОК.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Спорт; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 16:41;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ровно за год до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 2024 года Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня официально пригласил национальные олимпийские комитеты (НОК) 203 стран и их лучших спортсменов принять участие в Играх XXXIII Олимпиады, которые пройдут с 26 июля .".