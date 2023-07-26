Олимпиада без рф и Белоруссии. МОК пригласил 203 страны в Париж в 2024 году

Ровно за год до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 2024 года Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня официально пригласил национальные олимпийские комитеты (НОК) 203 стран и их лучших спортсменов принять участие в Играх XXXIII Олимпиады, которые пройдут с 26 июля .

«В общей сложности приглашение в Париж-2024 было отправлено 203 НОКам, имеющим на это право. Сюда не входят НОК Гватемалы, который приостановлен, а также НОК рф и Беларуси. Ранее МОК объявил, что будет принимать решение по участию отдельных, нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в соответствии с рекомендациями от международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий», — говорится на сайте МОК.