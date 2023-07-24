Футболист киевского «Динамо» и московского «Спартака» воюет под Купянском
Фото: facebook Владислава Ващука
Экс-футболист «Динамо Киев» 48-летний Владислав Ващук опубликовал в facebook фото из прифронтового города на Харьковщине.
«Первое боевое задание», — подписал Ващук фото в форме ВСУ на фоне стеллы «Купянский район».
Напомним, за время своей спортивной карьеры Ващук играл в «Динамо Киев», сборной Украины и успел побывать футболистом московского ФК «Спартак» на излете карьеры — в 2003 году.
«Дом Ващука находится в Гостомеле, а сам футболист заявлял о том, что когда оккупанты находились в городе, то из его дома были украдены все ценные футболки и медали», — отметило издание «Зеркало недели».
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Ранее — в мае 2023 года — Ващук сообщил о том, что вступил в ряды Национальной гвардии Украины в бригаду наступления «Буревій».
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 10:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-футболист «Динамо Киев» 48-летний Владислав Ващук опубликовал в facebook фото из прифронтового города на Харьковщине".