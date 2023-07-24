Футболист киевского «Динамо» и московского «Спартака» воюет под Купянском

Экс-футболист «Динамо Киев» 48-летний Владислав Ващук опубликовал в facebook фото из прифронтового города на Харьковщине.

«Первое боевое задание», — подписал Ващук фото в форме ВСУ на фоне стеллы «Купянский район».

Напомним, за время своей спортивной карьеры Ващук играл в «Динамо Киев», сборной Украины и успел побывать футболистом московского ФК «Спартак» на излете карьеры — в 2003 году.

«Дом Ващука находится в Гостомеле, а сам футболист заявлял о том, что когда оккупанты находились в городе, то из его дома были украдены все ценные футболки и медали», — отметило издание «Зеркало недели».

Ранее — в мае 2023 года — Ващук сообщил о том, что вступил в ряды Национальной гвардии Украины в бригаду наступления «Буревій».