Live
  • Понедельник 24.07.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.66
    • 🟢

Футболист киевского «Динамо» и московского «Спартака» воюет под Купянском

Происшествия 10:20   24.07.2023
Оксана Горун
Футболист киевского «Динамо» и московского «Спартака» воюет под Купянском Фото: facebook Владислава Ващука

Экс-футболист «Динамо Киев» 48-летний Владислав Ващук опубликовал в facebook фото из прифронтового города на Харьковщине.

«Первое боевое задание», — подписал Ващук фото в форме ВСУ на фоне стеллы «Купянский район».

Напомним, за время своей спортивной карьеры Ващук играл в «Динамо Киев», сборной Украины и успел побывать футболистом московского ФК «Спартак» на излете карьеры — в 2003 году.

«Дом Ващука находится в Гостомеле, а сам футболист заявлял о том, что когда оккупанты находились в городе, то из его дома были украдены все ценные футболки и медали», — отметило издание «Зеркало недели».

Читайте также: ISW: источники РФ преувеличивают успехи вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная

Ранее — в мае 2023 года — Ващук сообщил о том, что вступил в ряды Национальной гвардии Украины в бригаду наступления «Буревій».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба ВСУ
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба ВСУ
24.07.2023, 07:14
С 24 июля в Харькове стартуют контрдиверсионные мероприятия. Что это значит
С 24 июля в Харькове стартуют контрдиверсионные мероприятия. Что это значит
23.07.2023, 17:11
Командир роты БПЛА харьковской 92 ОМБр прокомментировал атаку на Москву
Командир роты БПЛА харьковской 92 ОМБр прокомментировал атаку на Москву
24.07.2023, 11:14
Футболист киевского «Динамо» и московского «Спартака» воюет под Купянском
Футболист киевского «Динамо» и московского «Спартака» воюет под Купянском
24.07.2023, 10:20
По Харьковщине ударили двумя ФАБ-250, есть раненая — Синегубов
По Харьковщине ударили двумя ФАБ-250, есть раненая — Синегубов
24.07.2023, 08:24
«Продолжаются бои» — Маляр рассказала о ситуации на Купянском направлении
«Продолжаются бои» — Маляр рассказала о ситуации на Купянском направлении
24.07.2023, 11:17

Новости по теме:

09:38
Машовец о ситуации на юге Украины: «Степень натяжения каната» растет» (карты)
07:38
ISW: источники РФ преувеличивают успехи вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная
07:14
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба ВСУ
19:36
В ВСУ подтверждают, что РФ пытается продвинуться к реке Оскол на Харьковщине
10:40
Сырский показал, как уничтожают пехоту РФ на Купянском направлении (видео)

  • Категории: Происшествия, Спорт, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Футболист киевского «Динамо» и московского «Спартака» воюет под Купянском»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 10:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-футболист «Динамо Киев» 48-летний Владислав Ващук опубликовал в facebook фото из прифронтового города на Харьковщине".