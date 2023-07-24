ISW: источники РФ преувеличивают успехи вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная

Институт изучения войны (ISW), изучив сообщения российских блогеров и Минобороны, пришел к выводу, что незначительные тактические успехи те пытаются представить как глобальные достижения.

«Российские источники могут преувеличивать успехи России и наступательную активность Украины вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, чтобы изобразить продолжающиеся украинские контрнаступательные операции как провал. ISW наблюдал за недавними российскими заявлениями о наступлении россиян к северо-востоку от Купянска, юго-западу от Сватово и к западу от Кременной, хотя визуальным подтверждением эти утверждения не сопровождались», — констатировали в актуальной сводке ISW.

Более того, по данным аналитиков, российские пропагандисты использовали старые кадры (от 8 июля) для подтверждения своего якобы продвижения в районе Торского. Актуальных кадров с места не было. С выводами Института изучения войны совпадает и мнение британской разведки.

«Министерство обороны Соединенного Королевства (МО Великобритании) сообщило 23 июля, что российские войска намеренно пытаются представить незначительные успехи в Луганской и Харьковской областях как значительные тактические достижения. Минобороны России и несколько избранных блогеров заявляют о широкомасштабной контрнаступательной деятельности украинских войск вдоль линии Кременная — Сватово в последние недели. Заметное контрнаступление Украины в Луганской области, вероятно, вызовет серьезные дискуссии среди российских блогеров, чего ISW не наблюдал. Значительные успехи России в этом регионе также будут генерировать кадры с геолокацией и другие подтверждения, чего ISW также не наблюдал», — подытожили в ISW.