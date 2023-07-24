ISW: джерела РФ перебільшують успіхи вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна

Інститут вивчення війни (ISW), вивчивши повідомлення російських блогерів та Міноборони, дійшов висновку, що незначні тактичні успіхи ті намагаються подати як глобальні досягнення.

“Російські джерела можуть перебільшувати успіхи Росії й наступальну активність України вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, щоб зобразити українські контрнаступальні операції, що тривають, як провал. ISW спостерігав за нещодавніми російськими заявами про наступ росіян на північний схід від Куп’янська, південний захід від Сватового та на захід від Кремінної, хоча візуальними підтвердженнями ці твердження не супроводжувалися”, — констатували в актуальному зведенні ISW.

Щобільше, за даними аналітиків, російські пропагандисти використали старі кадри (від 8 липня) для підтвердження свого нібито просування в районі Торського. Актуальних кадрів із місця не було. З висновками Інституту вивчення війни збігається думка британської розвідки.

“Міністерство оборони Сполученого Королівства (МО Великої Британії) повідомило 23 липня, що російські війська навмисно намагаються представити незначні успіхи в Луганській і Харківській областях як значні тактичні досягнення. Міноборони Росії та кілька обраних блогерів заявляють про широкомасштабну контрнаступну діяльність українських військ уздовж лінії Кремінна — Сватове в останні тижні. Помітний контрнаступ України в Луганській області, ймовірно, спричинить серйозні дискусії серед російських блогерів, чого ISW не спостерігав. Значні успіхи Росії у цьому регіоні також генеруватимуть кадри з геолокацією та інші підтвердження, чого ISW також не спостерігав”, – підсумували в ISW.