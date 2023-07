У ЗСУ підтверджують, що РФ намагається підійти до річки Оскіл на Харківщині

Просування до річки Оскіл, щоб створити буферну зону навколо Луганської області, є для росіян однією з пріоритетних цілей уже багато місяців, проте вона для них недосяжна.

Про це в етері нацмарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, коментуючи відповідне повідомлення розвідки Міноборони Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 July 2023.

