У ЗСУ підтверджують, що РФ намагається підійти до річки Оскіл на Харківщині

Просування до річки Оскіл, щоб створити буферну зону навколо Луганської області, є для росіян однією з пріоритетних цілей уже багато місяців, проте вона для них недосяжна.

Про це в етері нацмарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, коментуючи відповідне повідомлення розвідки Міноборони Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 July 2023. Виконати більше про Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/Sjb1ItX9C4 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Pqy5hxC8Sx — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 23, 2023

“Це вже декілька місяців для них пріоритетна ціль. Проте вона абсолютно недосяжна завдяки грамотній роботі штабів, командирів всіх рівнів, мужності, самовідданості та професіоналізму наших військовослужбовців. Головна ціль залишається незмінною – на цьому етапі захопити Донецьку та Луганську області повністю з метою показати хоча б якісь проміжні результати й те, що вони свої так звані «нові землі», які внесені в Конституцію окупанта, нібито вже змогли в їхній термінології “звільнити”, – зазначив Череватий.

За його словами, на Куп’янсько-Лиманському напрямку загарбники, попри те, що мають потужне угруповання, через втрати змушені час від часу маневрувати та проводити ротацію. За добу на вказаному напрямку ворог завдав 564 артилерійські удари по позиціях українських захисників і здійснив десять авіанальотів.

Відбулося 13 бойових зіткнень у районах Серебрянського лісництва, Надії та Торського. У ході відбиття ворожих атак 63 окупанти були ліквідовані, 131 отримав поранення. Також знищено дві ворожі САУ, танк, БМП, бойову ремонтно-евакуаційну машину, два міномети та чотири БпЛА.

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