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«Буду доповнювати мапу міста»: викрили харків’янина, який коригував удари РФ

Суспільство 12:12   10.05.2024
Вікторія Яковенко
«Буду доповнювати мапу міста»: викрили харків’янина, який коригував удари РФ Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть 28-річного чоловіка, який збирав розвіддані для нанесення повітряних ударів по місту та області та передавав їх ворогу.

За даними Харківської обласної прокуратури, у березні минулого року харків’янин, який працює в одній з місцевих фармацевтичних компаній, через телеграм почав спілкуватись з громадянином РФ. Від російського куратора він отримав завдання — збирати відомості про дислокацію та переміщення особового складу і військової техніки ЗСУ в регіоні.

Крім цього, харків’янин фотографував та знімав на відео об’єкти критичної інфраструктури та оборонно-промислових комплексів, а також військових об’єктів, після чого відправляв «наставнику» з РФ. Для зв’язку з росіянином він використовував сім-карти російських мобільних операторів.

«За завданням куратора акцент було зроблено саме на Харкові та його передмісті. Чоловік заздалегідь розробляв свій маршрут по регіону і пересувався на службових автомобілях, щоб не викликати підозр. Обвинувачений робив скріншоти зі свого мобільного телефону з відкритою картою, де було вказано, яку територію він проїхав. На зображенні він помічав зафіксовані ним українські блокпости, бліндажі, окопи та інші військові об’єкти», – додали правоохоронці.

Чоловіка затримали. Йому інкримінують держзраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Наразі фігурант перебуває у СІЗО.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 12:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові судитимуть 28-річного чоловіка, який збирав розвіддані для нанесення повітряних ударів по місту та області та передавав їх ворогу.".