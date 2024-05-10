«Буду доповнювати мапу міста»: викрили харків’янина, який коригував удари РФ

У Харкові судитимуть 28-річного чоловіка, який збирав розвіддані для нанесення повітряних ударів по місту та області та передавав їх ворогу.

За даними Харківської обласної прокуратури, у березні минулого року харків’янин, який працює в одній з місцевих фармацевтичних компаній, через телеграм почав спілкуватись з громадянином РФ. Від російського куратора він отримав завдання — збирати відомості про дислокацію та переміщення особового складу і військової техніки ЗСУ в регіоні.

Крім цього, харків’янин фотографував та знімав на відео об’єкти критичної інфраструктури та оборонно-промислових комплексів, а також військових об’єктів, після чого відправляв «наставнику» з РФ. Для зв’язку з росіянином він використовував сім-карти російських мобільних операторів.

«За завданням куратора акцент було зроблено саме на Харкові та його передмісті. Чоловік заздалегідь розробляв свій маршрут по регіону і пересувався на службових автомобілях, щоб не викликати підозр. Обвинувачений робив скріншоти зі свого мобільного телефону з відкритою картою, де було вказано, яку територію він проїхав. На зображенні він помічав зафіксовані ним українські блокпости, бліндажі, окопи та інші військові об’єкти», – додали правоохоронці.

Чоловіка затримали. Йому інкримінують держзраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Наразі фігурант перебуває у СІЗО.