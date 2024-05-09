“Військових багато, окопи риють”: на Харківщині рецидивіст шпигував за ЗСУ
СБУ затримала чергового підозрюваного в роботі на ворога на Харківщині. Він шукав лінії оборони на півночі від Харкова.
Ворожим шпигуном виявився 45-річний житель Вовчанського району. За даними слідства, це запеклий злодій-рецидивіст, у якого в “послужному списку” є також завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого.
“У поле зору російської розвідки колишній в’язень потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих”, – пояснив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Настільки “цінному” для “русского мира” кадру окупанти доручили з’ясувати актуальну інформацію про оборону Харкова.
“Найбільше агресора цікавили геолокації укріпрайонів з фортифікаційними спорудами та важким озброєнням ЗСУ, які обороняють місто з північного кордону. Також ворог хотів дізнатися про місця базування мобільних вогневих груп ППО, що “полюють” на ворожі дрони у прикордонних районах області“, – поінформував Абдула.
Ці дані росіянам були потрібні для планування бойових операцій, у тому числі за участю ДРГ.
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У рідному районі зрадник “прогулювався” у прикордонній місцевості, а, повертаючись додому, позначав зафіксовані координати на гугл-мапах і готував “звіти роботодавцям”. Діяльність фігуранта виявила СБУ та задокументувала.
“Завдяки цьому вдалося убезпечити місця тимчасового базування підрозділів ЗСУ та замаскувати їхнє переміщення, а потім затримати фігуранта у його власному помешканні”, – зазначив спікер УСБУ.
У затриманого відібрали телефон, у якому виявили листування з окупантами.
Чоловіку вже повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про рух та розташування ЗСУ. За це загрожує до 8 років ув’язнення. Нині фігурант у СІЗО.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, предатель, СБУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ затримала чергового підозрюваного в роботі на ворога на Харківщині. Він шукав лінії оборони на півночі від Харкова".