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“Військових багато, окопи риють”: на Харківщині рецидивіст шпигував за ЗСУ

Події 10:00   09.05.2024
Оксана Горун
“Військових багато, окопи риють”: на Харківщині рецидивіст шпигував за ЗСУ

СБУ затримала чергового підозрюваного в роботі на ворога на Харківщині. Він шукав лінії оборони на півночі від Харкова.

Ворожим шпигуном виявився 45-річний житель Вовчанського району. За даними слідства, це запеклий злодій-рецидивіст, у якого в “послужному списку” є також завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого.

“У поле зору російської розвідки колишній в’язень потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих”, – пояснив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Настільки “цінному” для “русского мира” кадру окупанти доручили з’ясувати актуальну інформацію про оборону Харкова.

Найбільше агресора цікавили геолокації укріпрайонів з фортифікаційними спорудами та важким озброєнням ЗСУ, які обороняють місто з північного кордону. Також ворог хотів дізнатися про місця базування мобільних вогневих груп ППО, що “полюють” на ворожі дрони у прикордонних районах області“, – поінформував Абдула.

Ці дані росіянам були потрібні для планування бойових операцій, у тому числі за участю ДРГ.

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У рідному районі зрадник “прогулювався” у прикордонній місцевості, а, повертаючись додому, позначав зафіксовані координати на гугл-мапах і готував “звіти роботодавцям”. Діяльність фігуранта виявила СБУ та задокументувала.

“Завдяки цьому вдалося убезпечити місця тимчасового базування підрозділів ЗСУ та замаскувати їхнє переміщення, а потім затримати фігуранта у його власному помешканні”, – зазначив спікер УСБУ.

У затриманого відібрали телефон, у якому виявили листування з окупантами.

листування навідника в Харківській області

листування навідника в Харківській області 2

листування навідника в Харківській області 3

Чоловіку вже повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про рух та розташування ЗСУ. За це загрожує до 8 років ув’язнення. Нині фігурант у СІЗО.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ затримала чергового підозрюваного в роботі на ворога на Харківщині. Він шукав лінії оборони на півночі від Харкова".