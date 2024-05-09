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«Военных много, окопы роют»: на Харьковщине рецидивист шпионил для РФ за ВСУ

Происшествия 10:00   09.05.2024
Оксана Горун
«Военных много, окопы роют»: на Харьковщине рецидивист шпионил для РФ за ВСУ

СБУ задержала очередного подозреваемого в работе на врага на Харьковщине. Он разыскивал линии обороны на севере от Харькова.

Вражеским лазутчиком оказался 45-летний житель Волчанского района. По данным следствия, это матерый вор-рецидивист, у которого в «послужном списке»  есть также нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти потерпевшего.

«В поле зрения российской разведки бывший заключенный попал из-за своих прокремлевских взглядов, неоднократно обнародованных среди окружающих», — пояснил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Столь «ценному для русского мира» кадру оккупанты поручили выяснить актуальную информацию об обороне Харькова.

«Больше всего агрессора интересовали геолокации укрепрайонов с фортификационными сооружениями и тяжелым вооружением ВСУ, обороняющие город с северной границы. Также враг хотел узнать места базирования мобильных огневых групп ПВО, «охотящихся» на вражеские дроны в приграничных районах области», — проинформировал Абдула.

Эти данные россиянам были нужны для планирования боевых операций, в том числе с участием ДРГ.

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В родном районе предатель «прогуливался» в приграничной местности, а, возвращаясь домой, отмечал зафиксированные координаты на Google-картах и готовил «отчеты работодателям». Деятельность фигуранта выявила СБУ и задокументировала.

«Благодаря этому удалось обезопасить места временного базирования подразделений ВСУ и замаскировать их перемещение, а затем задержать фигуранта в его собственном доме», — отметил спикер УСБУ.

У задержанного отобрали телефон, в котором обнаружилась переписка с оккупантами.

переписка наводчика в Харьковской области

переписка наводчика в Харьковской области 2

переписка наводчика в Харьковской области 3

 

Мужчине уже сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о движении и расположении ВСУ. За это грозит до 8 лет тюрьмы. Сейчас фигурант в СИЗО.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала очередного подозреваемого в работе на врага на Харьковщине. Он разыскивал линии обороны на севере от Харькова".