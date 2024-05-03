В Харькове наводчик с собакой следил за военными, а за ним следила СБУ (фото)
СБУ сообщила о задержании очередного предполагаемого российского корректировщика. Он шпионил за позициями ВСУ в Харькове и области под видом прогулок с собакой.
Очередным предателем, по версии следствия, оказался сотрудник одной из местных производственных компаний, который, по данным следствия, «идейно поддерживал кремлевский режим». Благодаря своим пророссийским комментариям в telegram-каналах он и попал в поле зрения разведки оккупантов.
В Харьковской областной прокуратуре уточнили: подозреваемому 45 лет. Он — харьковчанин. Кроме работы на местном предприятии, еще и является волонтером благотворительного фонда.
Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что задержав корректировщика, предотвратили новую серию ракетно-бомбовых ударов по региону.
«Среди основных целей агрессора были системы ПВО, защищающие областной центр и близлежащие районы», — проинформировал Абдула.
Атаку, по данным СБУ, готовил предатель в Харькове. Его задержали «на горячем».
«Под видом прогулок с собакой фигурант пытался обнаружить места базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ. В случае установления соответствующих координат, он должен был передать их оккупантам для огневого поражения подразделений украинских войск», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области.
Однако пока харьковчанин и его собака следили за украинским военными, за ними самими следили специалисты СБУ и «каждый шаг документировали».
«На завершающем этапе спецоперации фигурант был задержан, когда он пытался скрыто сфотографировать периметр одного из объектов украинских войск. У него изъят мобильный телефон с фотографиями потенциальной цели для воздушного удара рф», — проинформировал Абдула.
Он опубликовал часть переписки подозреваемого, а также уточнил, что необходимую информацию тот периодически добывал, расспрашивая коллег и знакомых «в темную».
Мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Сейчас он в СИЗО. Ему грозят восемь лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: абдула, задержали, корректировщик, наводчик, новости Харькова, подозрение, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ сообщила о задержании очередного предполагаемого российского корректировщика. Он шпионил за позициями ВСУ в Харькове и области под видом прогулок с собакой".