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Буду дополнять карту города: поймали харьковчанина, корректировавшего удары РФ

Общество 12:12   10.05.2024
Виктория Яковенко
Буду дополнять карту города: поймали харьковчанина, корректировавшего удары РФ Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове будут судить 28-летнего мужчину, который собирал разведданные для нанесения воздушных ударов по городу и области и передавал их врагу.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте прошлого года харьковчанин, работающий в одной из местных фармацевтических компаний, через Telegram начал общаться с гражданином РФ. От российского куратора он получил задачу собирать сведения о дислокации и перемещении личного состава и военной техники ВСУ в регионе.

Кроме того, харьковчанин фотографировал и снимал на видео объекты критической инфраструктуры и оборонно-промышленных комплексов, а также военных объектов, после чего отправлял «наставнику» из РФ. Для связи с россиянином он использовал сим-карты российских мобильных операторов.

«По заданию куратора акцент был сделан именно в Харькове и его пригороде. Мужчина заранее разрабатывал свой маршрут по региону и передвигался на служебных автомобилях, чтобы не вызывать подозрений. Обвиняемый делал скриншоты со своего мобильного телефона с открытой картой, где было указано, какую территорию он проехал. На изображении он отмечал фиксированные им украинские блокпосты, блиндажи, окопы и другие военные объекты», — добавили правоохранители.

Мужчину задержали. Ему инкриминируют госпредательство, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Сейчас фигурант находится в СИЗО.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить 28-летнего мужчину, который собирал разведданные для нанесения воздушных ударов по городу и области и передавал их врагу.".