Буду дополнять карту города: поймали харьковчанина, корректировавшего удары РФ
В Харькове будут судить 28-летнего мужчину, который собирал разведданные для нанесения воздушных ударов по городу и области и передавал их врагу.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте прошлого года харьковчанин, работающий в одной из местных фармацевтических компаний, через Telegram начал общаться с гражданином РФ. От российского куратора он получил задачу собирать сведения о дислокации и перемещении личного состава и военной техники ВСУ в регионе.
Кроме того, харьковчанин фотографировал и снимал на видео объекты критической инфраструктуры и оборонно-промышленных комплексов, а также военных объектов, после чего отправлял «наставнику» из РФ. Для связи с россиянином он использовал сим-карты российских мобильных операторов.
«По заданию куратора акцент был сделан именно в Харькове и его пригороде. Мужчина заранее разрабатывал свой маршрут по региону и передвигался на служебных автомобилях, чтобы не вызывать подозрений. Обвиняемый делал скриншоты со своего мобильного телефона с открытой картой, где было указано, какую территорию он проехал. На изображении он отмечал фиксированные им украинские блокпосты, блиндажи, окопы и другие военные объекты», — добавили правоохранители.
Мужчину задержали. Ему инкриминируют госпредательство, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Сейчас фигурант находится в СИЗО.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, карта, куратор, прокуратура, рф, суд, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить 28-летнего мужчину, который собирал разведданные для нанесения воздушных ударов по городу и области и передавал их врагу.".