Підлоги з підігрівом, індивідуальне освітлення. Як багатії зберігають автівки

У США останні роки бум на будівництво гаражів в елітних багатоповерхівках. Там мільйонери та мільярдери зберігають і насолоджуються своїми машинами цілодобово, розповідає CNN.

Гіл Дезер має чудовий вигляд зі свого чотириповерхового пентхауса на вершині своєї 60-поверхової житлової вежі в Майамі. Але забудовник-мільярдер не дуже зацікавлений у тому, щоб дивитися на пляж у бік Багамських островів. Він вважає за краще дивитися через великі внутрішні вікна на 11 своїх улюблених автомобілів.

«З вітальні я бачу дві машини, з кухні я бачу ще дві машини, а потім сім із моєї чоловічої печери», — розповів 48-річний Дезер, воліючи описувати, а не показувати свою квартиру. “Для мене це як колекціонування творів мистецтва з Да Вінчі: його не кладуть на зберігання, а вішають на стіну”.

Дезер сказав, що його власна Мона Ліза — один із трьох його екзотичних суперкарів: McLaren Speedtail, Porsche 918 та Bugatti Chiron, кожен із яких коштує понад мільйон доларів. Саме тому він допоміг спроектувати центральний ліфт, який доставляє автомобілі до особистих небесних гаражів зі скляними стінами.

Для надбагатого автолюбителя гараж став цінним об’єктом нерухомості, де водії можуть не лише зберігати свої машини, а й милуватися ними разом із друзями-однодумцями.

“Тепер ми називаємо їх “галереями”, а не гаражами”, – сказав Грем Харріс, партнер-засновник SHH Architecture and Interior Design у Лондоні. «Уся справа в драмі, театрі, декораціях та правильному висвітленні. Минули часи, коли гараж був просто бетонним бункером».

Розробники кажуть, що клієнти хочуть представити свої автомобілі як витвори мистецтва. Тому особисті «небесні гаражі» зі скляними стінами, в яких можна демонструвати колекції автомобілів, мають попит серед надбагатих людей.

Тепер у люксових гаражах – симулятори автомобільних перегонів із панорамними екранами або гарнітурами віртуальної реальності, а також вишукані бари, боулінг на всю довжину, симулятори гольфу та гігантські екрани для перегляду спорту.

Матеріали також змінюються. Бетонні підлоги застаріли; Харріс тепер замовляє смолу, що заливається вручну, яка може бути пофарбована в будь-який колір і захищає автомобільні шини, а також відштовхує бруд та олію. Висвітлення можна вбудувати в підлогу, щоб підкреслити автомобілі та створити враження, що вони майже пливуть.

Поворотні платформи у підлозі та складні гідравлічні стелажні системи дозволяють легко переміщати та демонструвати автомобілі, що ще корисніше для штатних паркувальників, механіків чи водіїв, оскільки вони можуть гарантувати, що потрібний автомобіль буде під рукою у будь-який момент часу.

Гіл Дезер, чия колекція налічує всього 32 автомобілі, розділених між його будинком у Хемптоні та пентхаусом у Майамі, хоче весь час бачити їх та їздити на них.

Його будівля, будівництво якої було завершено в 2017 році і коштувало 480 мільйонів доларів, називається Porsche Design Tower і стало одним із перших житлових комплексів такого бренду. Центральний автомобільний витяг, запатентований як «Дезерватор», зробив вежу хітом серед тих, хто цінує конфіденційність та безпеку. Ліонель Мессі переїхав сюди, коли підписав контракт із футбольною командою Девіда Бекхема «Інтер Майамі» (хоча Дезер сказав, що футболіст пізніше переїхав до будинку «в глушині», коли тисячі фанатів почали спостерігати за вулицею біля будівлі).

Дезери збираються розпочати будівництво 62-поверхового Bentley Residences, також у Майамі. Він буде включати елементи дизайну автомобільного бренду, а також чотири Дезерватора і місця для трьох або чотирьох автомобілів для кожної з 216 квартир, які також будуть мати басейни на балконах і коштуватимуть від 5,5 до 35 мільйонів доларів.

“Bentley хоче, щоб (розробка) стала продовженням автомобільного досвіду”, – сказав Дезер. «Ми працюємо над системою, в якій музика, що грає у вашій машині, продовжуватиметься, коли ви увійдете до своєї квартири».